Radu Oprea a scris pe Facebook că legea bugetului reprezintă cea mai importantă lege adoptată într-un an, deoarece exprimă viziunea de dezvoltare a unei țări și ar trebui să reflecte principii precum echitatea și justiția socială.

În opinia sa, bugetul ar trebui să fie și o expresie a echilibrului parlamentar, deoarece votul este cel care validează deciziile într-o democrație, iar aritmetica parlamentară determină majoritatea care susține coaliția de guvernare. În acest context, el susține că măsurile social-democrate menite să asigure redistribuirea veniturilor către persoanele vulnerabile trebuie incluse în bugetul pentru anul 2026.

„Buget, deci exist. Legea bugetului este cea mai importantă lege dintr-un an. Trebuie gândită corect, pentru că exprimă o viziune de dezvoltare a unei țări și ar trebui să arate echitate și justiție socială. Bugetul ar trebui să fie și o exprimare a echilibrului parlamentar. Votul este singurul care validează într-o democrație. Aritmetica parlamentară generează majoritatea care susține coaliția de guvernare. De aceea, măsurile social-democrate care asigură redistribuirea veniturilor și către persoanele vulnerabile trebuie să fie cuprinse în buget”, a scris social-democratul pe Facebook.

Oficialul a mai semnalat probleme în procesul de elaborare a bugetului, arătând că partenerii de guvernare au primit informații limitate, doar despre partea de cheltuieli. În același timp, li s-ar fi cerut să identifice surse de finanțare fără a avea la dispoziție documente referitoare la venituri.

Radu Oprea mai afirmă că nu comentează justețea socială a situațiilor în care se găsește rapid spațiu fiscal pentru măsuri considerate de dreapta, însă consideră că același echilibru ar trebui să existe și pentru măsurile propuse de PSD, destinate sprijinirii persoanelor care au nevoie de ajutor.

„Din păcate, lucrul acesta pare să nu fie înțeles de partenerii de guvernare. Este cel puțin un gest necolegial să primești informații (și acestea puține) doar despre partea de cheltuieli și să ți se ceară să identifici surse de finanțare când nu ai niciun document despre venituri. Nu comentez justețea socială când găsim foarte ușor spațiu fiscal pentru măsurile de dreapta, spun doar că același echilibru trebuie să existe și pentru măsurile propuse de PSD pentru spijinirea celor care au nevoie”, a conchis acesta.

