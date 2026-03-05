În România contemporană, succesul guvernării depinde de abilitatea liderilor de a construi consens, nu de orgolii sau decizii unilaterale, spune fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, într-o postare pe Facebook.

Guvernarea nu este un joc de putere, ci un act de responsabilitate față de cetățeni, cu efecte directe asupra economiei, mediului social și vieții cotidiene a oamenilor.

Experiența în guverne de coaliție arată că negocierile politice sunt esențiale pentru progres. Deciziile privind majorarea alocațiilor, salariilor și pensiilor, deși necesare pentru bunăstarea cetățenilor, pot provoca tensiuni între partenerii de coaliție.

Cu toate acestea, fără dialog și bună-credință, guvernarea se blochează, iar efectele negative sunt resimțite rapid de întreaga societate, spune fostul ministrul.

Blocajele politice nu sunt doar probleme interne ale coalițiilor, ele afectează direct viața oamenilor. În contextul presiunii inflaționiste și al nevoii de programe sociale, refuzul finanțării acestora reflectă lipsa de empatie și înțelegere a realităților cotidiene. Oamenii nu sunt cifre într-un tabel: deciziile politice influențează direct destinele lor.

Instabilitatea guvernamentală generează incertitudine și pentru mediul de afaceri, afectând investițiile și planurile economice pe termen lung. Exemple recente arată că deciziile centralizate, precum redistribuirea resurselor primăriilor, au stârnit nemulțumire atât în rândul opoziției, cât și printre partenerii de coaliție, inclusiv primarii locali.

”Guvernarea nu este un exercițiu de orgoliu, ci un act de responsabilitate față de oameni! Am făcut parte din mai multe guverne de coaliție. Știu ce înseamnă negocierile dure, rivalitățile politice și compromisurile necesare pentru a merge înainte. Am participat direct la astfel de negocieri, ba chiar mi s-a cerut demisia de către unii colegi de coaliție, atunci când anunțam majorări de alocații, salarii și pensii. Dar, mai presus de orice, am învățat un lucru esențial: fără bună-credință și dialog, actul de guvernare se transformă în blocaj. Din păcate, astăzi asistăm la un spectacol al izolării. Domnul prim-ministru Bolojan pare să nu înțeleagă că o coaliție se conduce prin consens, nu prin dictate. Cu un sprijin de 15%, nu poți acționa ca și cum ai deține puterea absolută, ignorând viziunile partenerilor care reprezintă majoritatea românilor”, arată fostul ministru.

Tot în mesajul de pe Facebook, fostul ministru al Muncii spune că o guvernare eficientă se bazează pe ascultare, colaborare și luarea deciziilor prin consens. Ridicarea de „ziduri” politice sau impunerea unor politici fără consultare afectează coeziunea echipei guvernamentale și împiedică progresul real. Politica trebuie să fie despre oameni, protecția celor vulnerabili și respectarea angajamentelor față de alegători.

Deciziile guvernamentale trebuie să fie flexibile, să țină cont de contextul social și economic și să fie luate în echilibru între interesele diferitelor partide din coaliție. Numai astfel România poate avea un guvern funcțional, stabil și orientat spre rezultate concrete pentru cetățeni.