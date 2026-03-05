În acest context, Executivul european intenționează să modifice legislația pentru a permite formarea unor „campioni europeni” pe piața de petrol și gaze printr-o interpretare mai flexibilă a regulilor de concurență.

Consilierul prezidențial Radu Burnete subliniază că România trebuie să gândească strategic dezvoltarea companiilor capabile să devină actori regionali.

„E un pic ciudat că o țară care nu are petrol și gaze, cum e Ungaria, are un jucător de dimensiunea MOL, în timp ce România, care are și petrol și gaze, nu are un jucător de acea dimensiune regională. Acestea sunt probleme pe care cred că trebuie să ni le punem”, a declarat consilierul prezidențial pentru Economedia.

El evidențiază că, deși țările occidentale fac comerț global de sute de ani, România a început abia după aderarea la Uniunea Europeană să aibă jucători locali capabili să acceseze piețe externe. Consolidarea și extinderea companiilor românești trebuie privite ca un proces de învățare pe termen lung.

„Țările occidentale fac comerț pe toată planeta de sute de ani. România, practic, a început să aibă jucători locali capabili să acceseze piețe externe abia după aderarea la Uniunea Europeană”, a mai spus Burnete.

O provocare majoră pentru firmele din Est, inclusiv din România, este riscul de a fi preluate de marile companii vestice pe o piață europeană tot mai integrată. În același timp, dinamica nu este unilaterală, existând exemple de companii est-europene care s-au extins în Vest, cum sunt grupul polonez Orlen sau compania românească Digi Communications, care operează în mai multe state europene și a câștigat cote importante de piață.

„Există această temere și nu e doar în România. În tot blocul estic există această temere că, dacă piața europeană devine foarte integrată, rezultatul va fi că firmele mari din Vest vor achiziționa companiile din Est”, a subliniat acesta.

Pentru a sprijini companiile românești în competiția europeană, reforma diplomației economice devine o prioritate strategică. Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) trebuie transformată într-o agenție dedicată atragerii de investiții și sprijinului pentru comerțul exterior, iar ambasadele României trebuie să acorde o pondere mai mare dosarelor economice, reflectând importanța dimensiunii economice atât în relațiile externe, cât și în atragerea investițiilor.

România trebuie să profite de oportunitățile oferite de consolidarea Uniunii Europene și să învețe să-și dezvolte propriile „campioni” regionali, astfel încât resursele energetice să fie valorificate strategic și companiile românești să devină actori relevanți pe piața europeană.