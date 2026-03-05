Tarifele la carburanți au înregistrat o nouă creștere în România, în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. În prezent, un litru de benzină a depășit pragul de 8 lei în majoritatea stațiilor de alimentare.

Majorarea vine în aceeași zi în care premierul Ilie Bolojan declara că Guvernul nu își dorește ca prețul combustibilului să atingă nivelul de 10 lei pe litru, un prag considerat psihologic pentru piața românească.

Situația este strâns legată de evoluțiile din Orientul Mijlociu, regiune care furnizează între 20% și 35% din țițeiul, produsele petroliere și gazele naturale la nivel mondial. De asemenea, zona reprezintă un important coridor de tranzit pentru mărfuri și resurse energetice.

În cadrul conferinței PwC CEO Survey 2026, Christina Verchere a explicat că tensiunile geopolitice pot provoca perturbări în fluxurile de aprovizionare, însă industria energetică are capacitatea de a identifica rute alternative.

„Se vor găsi soluţii la rutele de tranzit, dar este problema de perturbare a fluxurilor de aprovizionare şi cât de rapid vor putea fi puse pe picioare”, a susținut Christina Verchere.

Potrivit acesteia, astfel de evenimente pot genera fluctuații rapide ale prețurilor, mai ales pe piața europeană.

„Toate aceste perturbări ale fluxurilor provoacă un şoc major la nivel de preţ, mai ales în Europa – şi am văzut asta şi cu gazul rusesc. Nu este vreo îndoială că putem vedea salturi de preţ – şi chiar foarte rapid – pentru că aceste perturbări vin pe neaşteptate”, a spus CEO OMV Petrom.

Referitor la situația din România, șefa OMV Petrom a precizat că aprovizionarea cu petrol nu este, în acest moment, afectată, însă piața rămâne vulnerabilă la evoluțiile internaționale.

„Omv Petrom nu are probleme în acest moment cu aprovizionarea. În România, noi suntem un importator net de petrol brut. Aproximativ 65% din petrolul procesat la Petrobrazi vine din România, restul este importat, atât pentru Petrobrazi cât şi pentru Rompetrol.

Suntem de asemenea un importator de produse pe bază de petrol. Avem stocuri ridicate de benzină, mici deficienţe la diesel, dar facem comerţ pentru a echilibra balanţa. Suntem încrezători în rutele noastre de aprovizionare, care nu vin din acea parte din lume”, a continuat aceasta.

În opinia sa, perioada următoare ar putea aduce volatilitate pe piața combustibililor, până când fluxurile comerciale se vor stabiliza.

Christina Verchere consideră că România are oportunități importante în sectorul energetic, în special prin valorificarea resurselor din Marea Neagră.

„Suntem un investitor major în România, ne uităm aici pe termen lung. Şi asta este normal pentru companiile de energie. Credem mult în România. Această nouă volatilitate este un şoc în sistem, întrebarea este cât va dura revenirea. (…) Traversăm probabil o perioadă economică complicată, dar aceasta poate reprezenta şi un moment de reset. Din perspectiva sectorului energetic, România are oportunităţi majore de creştere şi ar putea avea un rol mai important în Uniunea Europeană”, a afirmat CEO OMV Petrom.

Potrivit acesteia, exploatarea resurselor din Marea Neagră ar putea schimba echilibrul economic și energetic al regiunii.

„Marea Neagră poate deveni un „game changer” pentru economie, contribuind la îmbunătăţirea balanţei comerciale, la schimbarea relaţiilor regionale şi la dezvoltarea unor noi oportunităţi pe întregul lanţ de valoare. România ar trebui să îşi facă vocea mai bine auzită la Bruxelles pe acest subiect.”

Oficialul a subliniat că poziția geografică a României ar putea deveni un avantaj strategic în actualul context geopolitic și energetic.