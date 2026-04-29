Statele europene care au o pondere ridicată a energiei regenerabile sau a unor surse stabile, precum energia nucleară, reușesc să limiteze impactul creșterilor de prețuri. Contextul este unul tensionat, în condițiile în care conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran afectează fluxurile globale de energie și creează presiuni suplimentare asupra piețelor, potrivit Reuters.

Un exemplu clar este Albania, unde producția de electricitate este asigurată în proporție de peste 90% de hidrocentrale. Sistemul bazat pe râul Drin oferă o independență energetică ridicată și permite menținerea unor tarife relativ stabile, chiar și într-un context extern volatil.

Această situație evidențiază avantajul major al surselor interne de energie, care nu depind de importuri și nu sunt expuse fluctuațiilor internaționale.

Diferențele dintre țări devin evidente atunci când sunt analizate modelele energetice. Statele care depind de gaze naturale, în special din import, sunt cele mai afectate de creșterea prețurilor.

Italia și Germania sunt exemple relevante. În aceste economii, prețurile angro la electricitate au crescut cu peste 20% și, respectiv, 15% de la începutul conflictului, reflectând dependența de combustibili fosili și vulnerabilitatea la șocurile externe.

În schimb, Franța, unde aproximativ 70% din energie provine din surse nucleare, a înregistrat creșteri mult mai moderate. Spania, care a accelerat dezvoltarea energiei regenerabile și ajunge la aproape 60% din producție din surse verzi, a consemnat chiar scăderi ale prețurilor, un caz rar în actualul context.

Comparație între modele energetice și impactul asupra prețurilor

Țară Sursă dominantă de energie Grad de dependență externă Evoluția prețurilor Albania Hidro (90%+) Foarte redus Stabilitate Franța Nuclear (~70%) Redus Creșteri moderate Spania Regenerabil (~60%) Mediu Scădere Italia Gaze Ridicat +20% Germania Gaze Ridicat +15%

Aceste diferențe arată clar că structura sistemului energetic influențează direct costurile suportate de consumatori.

În statele dependente de gaze, creșterea prețurilor la combustibili se transmite rapid în costul electricității. Acest lucru se întâmplă deoarece gazele sunt utilizate frecvent pentru producția marginală de energie, stabilind astfel prețul pe piață.

Analiștii avertizează că această dependență face economiile respective mult mai vulnerabile la crize externe. Creșterile bruște de preț nu afectează doar facturile la energie, ci se propagă în întreaga economie, ducând la scumpirea bunurilor și serviciilor.

Actuala criză ar putea accelera schimbările în politica energetică a Europei. Uniunea Europeană analizează măsuri pentru protejarea consumatorilor, inclusiv reducerea taxelor la electricitate și sprijin pentru gospodării.

Totuși, aceste măsuri vin cu costuri bugetare semnificative. Statele trebuie să găsească un echilibru între protecția populației și sustenabilitatea finanțelor publice.

În paralel, investițiile în energie regenerabilă și în capacități de stocare devin esențiale. Fără acestea, chiar și țările care fac tranziția riscă să rămână expuse în perioade de criză.

Efectele scumpirilor sunt deja vizibile în mai multe economii europene. În Cipru, facturile la electricitate ar putea crește cu până la 20% în următoarele luni, iar companiile din Italia se confruntă cu majorări semnificative ale costurilor pentru energie, combustibili și materii prime.

Aceste creșteri afectează competitivitatea firmelor și pot duce la scumpiri în lanț pentru consumatori.

Datele arată o tendință clară: statele care au investit în diversificarea surselor de energie sunt mai rezistente la șocuri externe. Energia regenerabilă și cea nucleară oferă un grad mai mare de stabilitate, reducând dependența de importuri.

În schimb, economiile bazate pe combustibili fosili rămân expuse volatilității pieței globale. Această diferență devine tot mai importantă în contextul geopolitic actual.

Pe termen lung, investițiile în energie verde nu mai sunt doar o opțiune ecologică, ci o necesitate economică și strategică.

Energia regenerabilă nu elimină complet riscurile, dar oferă un avantaj clar în perioade de criză. Într-un context global instabil, diferențele dintre statele europene devin tot mai vizibile, iar impactul asupra populației și economiei este deja semnificativ.