Vești pentru pensionari și mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Florin Manole anunță ce se pregătește pentru 2027

Pensiile ar urma să fie indexate în 2027, după doi ani în care majorările au fost suspendate, iar contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) aplicată indemnizațiilor pentru creșterea copilului ar putea fi eliminată de la începutul anului viitor. Anunțurile au fost făcute de Florin Manole, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Muncii, în cadrul audierilor din Parlament. Acesta a vorbit și despre noua lege a salarizării unitare, salariul minim și măsurile necesare pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

Florin Manole a declarat marți, în cadrul audierilor parlamentare, că eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația de creștere a copilului este inclusă în programul de guvernare.

Potrivit acestuia, măsura ar urma să intre în vigoare la începutul anului 2027, după identificarea resurselor financiare necesare pentru acoperirea impactului bugetar.

„Da, în programul de guvernare este prinsă eliminarea CASS-ului la indemnizația pentru creșterea copilului. Acest lucru se va întâmpla de la începutul anului viitor, imediat după ce vom identifica în colaborare cu Ministerul de Finanțe surse de finanțare care să fie din economii pe care le facem la buget, care să compenseze din punct de vedere bugetar impactul acestei măsuri. Este vorba despre peste 500 de milioane de lei, dar, da, CASS pentru mame va fi eliminat la începutul anului următor”, a transmis Florin Manole.

Impactul bugetar estimat al acestei măsuri depășește 500 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că autoritățile vor trebui să identifice economii sau alte resurse care să compenseze pierderea veniturilor din contribuții.

Eliminarea CASS ar permite beneficiarilor indemnizației de creștere a copilului să păstreze o sumă mai mare din drepturile lunare, în condițiile în care contribuția de sănătate aplicată în prezent este de 10%.

Totuși, măsura nu este încă adoptată, iar aplicarea ei depinde de modificarea legislației și de asigurarea finanțării necesare.

Florin Manole a abordat și problema majorării pensiilor, afirmând că indexarea acestora este necesară după doi ani în care veniturile pensionarilor au fost afectate de inflație.

Potrivit propunerii PSD pentru Ministerul Muncii, respectarea legislației privind indexarea pensiilor reprezintă o prioritate pentru anul viitor.

„Necesitatea indexării pensiilor este un fapt pentru toată lumea, trebuie respectată legea în domeniu. După 2 ani în care pachetul de solidaritate a compensat doar parțial pierderea puterii lor de cumpărare, este necesară o astfel de indexare”, a declarat Florin Manole.

Acesta a precizat că estimările informale ale Casei Naționale de Pensii indică un procent de indexare de aproximativ 7,3%.

Cu toate acestea, valoarea exactă urmează să fie stabilită după publicarea datelor definitive de la sfârșitul anului.

Întrebat dacă pensiile vor fi indexate cu 5% sau cu 7%, Florin Manole a răspuns:

„Suntem mai aproape de 7%”.

Acesta a explicat că o indexare de numai 5% nu ar corespunde calculelor raportate la inflație.

Procentul de 7,3% reprezintă, în acest moment, o estimare și nu o majorare aprobată oficial.

O altă temă abordată de Florin Manole în cadrul audierilor a fost reforma salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Acesta a declarat că noua lege a salarizării unitare ar trebui să fie pregătită începând din 2027, prin consultări cu sindicatele și ceilalți parteneri sociali.

„Acest proiect trebuie să înceapă în 2027 printr-o comunicare justă cu partenerii sociali. Cred că putem să avem o lege a salarizării unitare echitabilă”, a afirmat Florin Manole.

Noua reglementare ar urma să urmărească o distribuție mai echitabilă a salariilor din sectorul bugetar și corectarea diferențelor existente între categorii de angajați.

Declarațiile nu stabilesc însă un calendar exact pentru adoptarea legii sau pentru aplicarea eventualelor modificări salariale.

Florin Manole a vorbit și despre salariul minim, subliniind obligația României de a respecta legislația europeană în domeniu.

Acesta a precizat că autoritățile trebuie să țină cont de termenul de 12 luni prevăzut în cadrul reglementărilor aplicabile.

Subiectul salariului minim este important în contextul discuțiilor privind veniturile angajaților și evoluția costului vieții.

Totuși, în declarațiile prezentate în cadrul audierilor, Florin Manole nu a anunțat un nivel concret al salariului minim pentru anul 2027.

Eventualele modificări vor trebui stabilite prin deciziile autorităților competente, cu respectarea legislației și a procedurilor aplicabile.

În cadrul audierilor, Florin Manole a atras atenția și asupra necesității îmbunătățirii legislației privind consumatorii vulnerabili.

Acesta a susținut că reglementările trebuie adaptate astfel încât persoanele cu venituri reduse să beneficieze de o protecție mai eficientă.

O altă prioritate menționată de propunerea PSD pentru Ministerul Muncii este combaterea muncii nedeclarate.

„Sancțiunile au crescut pentru munca la negru”, a declarat Florin Manole.

Declarațiile privind indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru indemnizațiile de creștere a copilului și noua lege a salarizării au fost făcute în contextul audierilor parlamentare pentru formarea viitorului Guvern.

Aplicarea măsurilor anunțate va depinde de învestirea Executivului, de aprobarea modificărilor legislative necesare și de identificarea resurselor bugetare pentru anul 2027.