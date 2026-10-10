PSD pune condiții pentru formarea noului guvern. Adrian Câciu: „PSD nu caută un paravan politic. Caută o majoritate care să poată guverna”

Deputatul PSD și fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, solicită Partidului Național Liberal să își clarifice poziția în negocierile pentru formarea viitorului guvern și să decidă dacă este dispus să participe efectiv la guvernare. Social-democratul avertizează că simpla susținere a unui Executiv la votul de învestitură nu garantează stabilitatea politică și economică. Acesta îl critică și pe Ilie Bolojan, punând sub semnul întrebării consecvența declarațiilor sale privind responsabilitatea politică.

Adrian Câciu a transmis, într-o postare publicată pe Facebook, că negocierile pentru formarea noului Executiv au ajuns într-un moment în care PNL trebuie să își asume o poziție clară în privința participării la guvernare.

Fostul ministru al Finanțelor a amintit că, în iunie 2025, liberalii solicitau PSD să intre la guvernare, invocând responsabilitatea pentru deciziile politice anterioare. În opinia sa, același principiu ar trebui aplicat acum și de PNL.

„Așa cum, în iunie 2025, PNL clama că PSD trebuie șă facă parte din guvern pentru a arăta responsabilitate față de trecut și a nu fugi de responsabilitate, așa și acum, PNL nu are dreptul să fugă de responsabilitate. Demagogia trebuie să înceteze!”, a transmis Adrian Câciu.

Social-democratul consideră că susținerea stabilității politice trebuie demonstrată prin decizii concrete, nu doar prin declarații publice.

„PNL trebuie să răspundă unei întrebări simple: își asumă participarea la guvernare sau dorește doar să voteze instalarea unui guvern, urmând să decidă ulterior, de la un proiect la altul, dacă îl susține? Sunt două lucruri fundamental diferite.”

Adrian Câciu susține că viitorul Executiv trebuie să beneficieze de o majoritate parlamentară capabilă să îi susțină nu doar învestirea, ci și programul economic, bugetul și principalele decizii.

În opinia sa, o majoritate constituită exclusiv pentru votul de încredere ar putea genera noi blocaje politice.

„Un guvern are nevoie de o majoritate care să îi susțină bugetul, programul economic și deciziile importante. Nu doar de voturile necesare pentru a trece de Parlament în ziua învestiturii. Nu poți cere stabilitate economică și, în același timp, să lași deschisă posibilitatea instabilității parlamentare permanente.”

Fostul ministru al Finanțelor a insistat și asupra necesității schimbării politicilor economice, susținând că România are nevoie de măsuri care să stimuleze activitatea economică și să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai.

„România are nevoie de o schimbare a direcției economice.

Nu de promisiuni miraculoase, ci de politici care să corecteze ceea ce nu a funcționat, să relanseze economia și să permită creșterea nivelului de trai.”

Potrivit lui Câciu, responsabilitatea pentru aplicarea acestor măsuri trebuie împărțită între toate formațiunile politice care susțin guvernul, nu transferată exclusiv partidelor care acceptă să ocupe funcții în Executiv.

În mesajul său, deputatul PSD a făcut referire și la premierul desemnat Luca Niculescu, subliniind că acesta nu dispune de un partid propriu și nici de o majoritate parlamentară deja constituită.

Din acest motiv, Câciu consideră că partidele trebuie să negocieze transparent o formulă politică prin care viitorul guvern să poată funcționa pe termen lung.

Totodată, fostul ministru a susținut că decizia privind participarea liberalilor la guvernare nu ar trebui să depindă exclusiv de poziția lui Ilie Bolojan.

„PNL nu se reduce la Ilie Bolojan. În PNL există primari, consilieri locali și parlamentari care cunosc problemele comunităților și înțeleg cât de importante sunt continuitatea investițiilor, predictibilitatea bugetară și funcționarea administrației. De aceea, discuția despre participarea PNL la guvernare nu ar trebui redusă la poziția unui singur lider. Este o decizie care privește responsabilitatea întregului partid.”

Câciu avertizează că instalarea unui Executiv care nu beneficiază ulterior de sprijin parlamentar ar putea conduce la o nouă criză politică, ale cărei efecte s-ar putea resimți și în economie.

Potrivit acestuia, instabilitatea politică poate determina amânarea investițiilor, diminuarea încrederii și deteriorarea perspectivelor economice.

În finalul mesajului, deputatul PSD a reiterat că partidul său urmărește formarea unei majorități parlamentare funcționale și a cerut PNL să decidă ce rol dorește să își asume.

„PSD nu caută un paravan politic. Caută o majoritate care să poată guverna. Iar PNL trebuie să decidă ce responsabilitate este pregătit să își asume în această majoritate. Pentru că România nu are nevoie de un guvern instalat pentru câteva săptămâni și de o majoritate care dispare imediat după învestitură. Are nevoie de un guvern stabil, susținut de partide care își asumă împreună deciziile și consecințele lor.”

Social-democratul a încheiat printr-o referire directă la Ilie Bolojan, amintind că acesta a susținut anterior necesitatea asumării responsabilității politice.