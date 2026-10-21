Traian Băsescu, despre plecarea unor membri din PNL: Se curăță partidul. Niște neica-nimeni care pleacă

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat tensiunile din PNL și posibilitatea plecării unor membri care contestă conducerea lui Ilie Bolojan. Invitat la o emisiune televizată, acesta a susținut că eventualele demisii nu ar afecta partidul, deoarece parlamentarii respectivi nu ar avea o susținere electorală proprie. Băsescu a vorbit și despre formarea unei alianțe de dreapta între PNL, USR și Forța Dreptei, precum și despre rolul pe care Ilie Bolojan l-ar putea avea în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2030.

Traian Băsescu a declarat, în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin la B1 TV, că tensiunile din PNL și eventualele plecări ale unor parlamentari nemulțumiți de conducerea lui Ilie Bolojan nu ar reprezenta o pierdere electorală pentru formațiune.

Fostul șef al statului a criticat reacțiile provocate de conflictele interne din partidele politice și a susținut că unii dintre cei care amenință cu plecarea nu dispun de suficientă notorietate pentru a atrage voturi în nume propriu.

„Eu am văzut întotdeauna la televiziuni toți analiștii: ”Vai, s-a rupt PNL-ul!”, ”Vai, s-a rupt PSD-ul!”. Ăștia-s niște neica-nimeni care pleacă și care nu au un bagaj de voturi cu ei. Ei pleacă pe persoană fizică. Li se spune lor că ”eu sunt senator”, ”eu sunt deputat”, dar bietul de el nu trece testul stâlpului, adică nu prea-l cunoaște lumea. Deci nu produc pagube prin plecare, dimpotrivă, se curăță partidul de oameni cu pretenții, dar fără valoare politică. Deci nu-i bai că pleacă 10 din ăștia care au intrat pe listă”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a fost întrebat și despre posibilitatea constituirii unui pol politic de dreapta, format din PNL, USR și Forța Dreptei, care să reunească partidele în jurul unui proiect comun.

Traian Băsescu s-a declarat favorabil unei asemenea formule, dar a atras atenția asupra disputelor pentru conducere care pot apărea între liderii formațiunilor implicate. În opinia sa, șefia unei eventuale alianțe ar trebui să revină reprezentantului partidului care a obținut cel mai bun rezultat la ultimele alegeri.

„Să dea Dumnezeu să-l formeze și să se pună sub un singur baston de mareșal, că de regulă dreapta are probleme, că toți vor să fie mareșali, și cel care are un partiduleț cu două procente, și ăla care are 30, toți vor să fie șefi. Să fie doar unul, cel care are cele mai multe procente la ultimele alegeri și asta e!”, a declarat fostul președinte.

În aceeași emisiune, Traian Băsescu a fost întrebat dacă o eventuală alianță de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, ar putea reprezenta o problemă pentru Nicușor Dan la alegerile prezidențiale programate în 2030.

Fostul președinte a evitat să anticipeze efectele unei asemenea competiții electorale, însă a apreciat că, în actuala configurație politică, Ilie Bolojan este singura personalitate a dreptei care s-ar putea afla în fruntea unui astfel de proiect.