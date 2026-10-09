Rep. Moldova face pași decisivi spre aderare. UE anunță noi capitole de negociere. Maia Sandu nu uită de unirea cu România

Republica Moldova accelerează procesul de aderare la Uniunea Europeană, pregătindu-se să deschidă noi capitole de negociere, în timp ce Bruxelles-ul reconfirmă sprijinul ferm în fața amenințărilor hibride rusești. În paralel, președinta Maia Sandu subliniază că, deși o eventuală unire cu România ar spori securitatea țării, decizia aparține exclusiv cetățenilor, opțiunea majoritară rămânând, în prezent, integrarea europeană.

Republica Moldova ar urma să deschidă încă două grupuri de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană săptămâna viitoare, iar celelalte grupuri rămase ar putea fi deschise până la sfârșitul acestui an. Anunțul crucial a fost făcut de președintele Consiliului European, António Costa, în urma unei convorbiri telefonice purtate cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

În cadrul acestei discuții, cei doi oficiali au abordat nu doar calendarul tehnic al aderării, ci și situația vulnerabilă de securitate a Republicii Moldova, în contextul intensificării acțiunilor hibride ale Rusiei.

„Am avut astăzi o discuție telefonică bună cu președinta Maia Sandu. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne angajamentul nostru comun. Așteptăm cu interes deschiderea a două grupuri de capitole de negociere săptămâna viitoare, urmând ca toate celelalte grupuri rămase să fie deschise până la sfârșitul anului”, a scris António Costa pe platforma X.

Dialogul dintre cele două înalte oficialități a pus un accent deosebit pe provocările complexe de securitate cu care se confruntă administrația de la Chișinău. Tensiunile regionale și tentativele de destabilizare externă au determinat blocurile europene să își reconfirme solidaritatea fermă față de suveranitatea Republicii Moldova.

Oficialul european a precizat că discuția a vizat și provocările de securitate cu care se confruntă Republica Moldova.

„Am discutat și despre situația de securitate a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este unită în răspunsul său la campaniile hibride tot mai iresponsabile ale Rusiei”, a punctat președintele Consiliului European.

Good phone call earlier today with President @sandumaiamd. Moldova’s EU membership remains our shared commitment. We look forward to opening two negotiating clusters next week, with all remaining clusters to follow by the end of the year. We also discussed Moldova’s security situation. The EU stands united in its response to Russia’s increasingly reckless hybrid campaigns. — António Costa (@eucopresident) October 8, 2026

La rândul său, Maia Sandu a confirmat discuția telefonică, desfășurată înaintea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, și a declarat că Republica Moldova este complet pregătită să avanseze în procesul complex de negocieri.

„Am avut astăzi o discuție bună cu António Costa, înaintea reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole de negociere, iar reformele noastre avansează conform planului. Îți mulțumesc, António, pentru sprijinul constant acordat parcursului european al Republicii Moldova”, a scris Maia Sandu pe X.

Good call earlier today with @eucopresident ahead of the European Council next week. Moldova is ready to open all negotiating clusters, and our reforms are on track. Thank you, António, for your steady support for Moldova’s European path. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 8, 2026

Declarațiile recente vin să confirme evaluările pozitive făcute anterior la nivel de Comisie Europeană. Marta Kos, comisarul european pentru Extindere, a declarat, la 5 octombrie, că Republica Moldova avansează „într-un ritm impresionant” în procesul de aderare și că se așteaptă la deschiderea în curând a încă două clustere de negociere.

O zi mai târziu, Kos anunța că Republica Moldova este, alături de Muntenegru, Albania și Ucraina, printre țările în fruntea procesului de aderare la UE. Pentru cele patru state, Comisia Europeană urmează să prezinte, pe 28 octombrie, foi de parcurs detaliate ce conțin următorii pași de aderare, termene orientative și obiective clare.

Într-un interviu acordat postului național Moldova 1, Marta Kos a subliniat că Republica Moldova are șanse reale să devină membru plin al Uniunii Europene până în anul 2030, cu condiția menținerii aceluiași ritm susținut în implementarea reformelor structurale.

Procesul tehnic de aderare cuprinde în total 33 de capitole de negociere, grupate strategic în șase clustere tematice pentru a permite o desfășurare mai organizată și mai eficientă a procesului.

Până în prezent, Republica Moldova a deschis două dintre cele șase clustere: primul, „Valori fundamentale”, a fost deschis în luna iunie, iar cel de-al doilea, „Relații externe”, în luna iulie. Tinta comună stabilită de autoritățile de la Chișinău și Bruxelles rămâne deschiderea tuturor celor șase clustere până la finalul acestui an.

Pe lângă parcursul european, dezbaterea privind securitatea națională include și opțiunea istorică a unirii cu România.

Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie depinde exclusiv de voința majorității cetățenilor, a declarat vineri Maia Sandu în cadrul Forumului de Securitate de la Chișinău, subliniind că „cei care cunosc istoria noastră înțeleg de ce dezideratul Unirii este unul popular”, relatează Deschide.md.

„Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România, iar această discuție (privind Unirea – n.r.) a început din prima zi a independenței Republicii Moldova.

Cei care știu istoria noastră, care știu ce s-a întâmplat în contextul Pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate acele persoane înțeleg de ce această discuție are loc”, a afirmat Maia Sandu la primul panel din cadrul Moldova Security Forum.

Susținătorii Unirii invocă motive istorice, identitare, economice și de securitate, mai ales pe fondul amplificării amenințărilor regionale, a menționat șefa statului.

„O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unii, din motive de identitate, alții – din motive economice, de securitate. Acum, când amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre aceasta”, a spus Maia Sandu.

Totuși, Maia Sandu a subliniat că realizarea practică a Unirii depinde necondiționat de voința exprimată de majoritatea cetățenilor, condiție care nu este îndeplinită în prezent. În schimb, există o majoritate clară și stabilă care susține integrarea europeană a țării.

„Este nevoie să fie o majoritate care ar vota pentru Unire, iar conform sondajelor, în prezent nu există o majoritate.

Dar există o majoritate pentru integrarea europeană și noi credem că, deși UE nu este o uniune de apărare, aceasta ar contribui oricum la un mai mare grad de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum. Iată de ce continuăm să susținem planul de integrare europeană”, a explicat Maia Sandu.

În acest context, șefa statului a amintit și de declarația adoptată de Parlamentul României în anul 2018, cu ocazia centenarului Marii Uniri, precum și de dezbaterile constante privind reunificarea purtate de-a lungul anilor de diverse formațiuni politice de la București. În final, Maia Sandu a reiterat că orice decizie privind o eventuală Unire aparține suveran cetățenilor, iar voința democrată a majorității trebuie respectată pe deplin.