Averea neștiută a unui pensionar. A stat 20 de ani în podul casei: Nu aveam nicio idee ce dețineam

Un pensionar din Marea Britanie a descoperit că o colecție de cărți Pokémon, păstrată timp de mai bine de două decenii în podul casei, ar putea valora o avere. Cele 42 de seturi, aflate într-o stare impecabilă, au fost evaluate de specialiștii unei case de licitații la o sumă care ar putea ajunge la 270.000 de lire sterline. Bărbatul, care cumpărase cărțile la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, nu bănuia cât de valoroase deveniseră.

Un fost decorator, în prezent pensionar, din Marea Britanie, ar putea obține o sumă impresionantă din vânzarea unei colecții de cărți Pokémon pe care a păstrat-o ani întregi în podul locuinței.

Bărbatul, care a dorit să rămână anonim, deține 42 de seturi de cărți de colecție, toate păstrate într-o stare impecabilă. Potrivit specialiștilor de la casa de licitații Ewbank’s Auctions, din Surrey, întreaga colecție ar putea fi vândută pentru aproximativ 270.000 de lire sterline.

Descoperirea a venit după ce pensionarul a aflat că o singură carte Pokémon fusese vândută pentru 6.000 de lire sterline. Curios să afle dacă și exemplarele sale ar putea avea valoare, acesta a dus câteva cărți la casa de licitații pentru o evaluare.

James Spooner, responsabilul departamentului de cărți de colecție al unei case de licitație, a povestit că valoarea și starea cărților i-au impresionat pe evaluatori.

„Când am văzut ce avea, toate în stare impecabilă, nu ne-a venit să credem. Și nici faptul că habar nu avea cât valorau. Când am descoperit apoi că avea 42 de astfel de seturi, am rămas cu gura căscată”, a declarat acesta, potrivit Daily Mail.

Pensionarul a povestit că interesul pentru cărțile Pokémon a apărut la sfârșitul anilor ’90, când fiul său era copil și obișnuia să colecționeze și să facă schimb de cărți cu colegii de școală.

Bărbatul a observat că acestea aveau un aspect interesant și s-a gândit că ar putea reprezenta o investiție bună pe termen lung.

„Când fiul meu era mic, la sfârșitul anilor ’90, a început să cumpere cărți și să le schimbe la școală. Mi s-au părut frumoase și m-am întrebat dacă ar putea fi o investiție bună”, a povestit pensionarul.

La un moment dat, acesta a găsit un vânzător din Malaysia care comercializa seturi complete. A cumpărat inițial câteva produse prin eBay, iar ulterior vânzătorul l-a întrebat dacă ar fi interesat să achiziționeze colecții complete Pokémon.

Bărbatul a considerat că această variantă era mai avantajoasă decât achiziționarea repetată a pachetelor sigilate, care conțineau cărți aleatorii.

„M-am gândit că ar fi mai ieftin să cumpăr setul complet decât să continui să cumpăr pachete sigilate cu cărți aleatorii, în speranța că, atunci când le deschid, voi reuși să completez un set”, a explicat el.

Una dintre cele mai valoroase piese din colecție este setul Sky Ridge Charizard, primul set complet cumpărat de pensionar.

La momentul achiziției, acesta a plătit aproximativ 300 de lire sterline. În prezent, specialiștii casei de licitație estimează că setul ar putea fi vândut pentru o sumă cuprinsă între 20.000 și 40.000 de lire sterline.

„Primul set pe care l-am cumpărat m-a costat aproximativ 300 de lire. Este setul Sky Ridge Charizard, evaluat pentru licitație la 20.000 până la 40.000 de lire”, a declarat colecționarul.

Toate cărțile au fost introduse cu grijă în albume speciale Pokémon, fiind păstrate în stare impecabilă. Ulterior, după ce fiul său și-a pierdut interesul pentru Pokémon, colecția a fost depozitată în podul casei.

Pensionarul a explicat că fiul său avea propriile cărți, dar nu a avut niciodată acces la seturile cumpărate ca investiție.

„El avea propriile cărți, dar nu a ajuns niciodată să le atingă pe acestea, din fericire”, a spus bărbatul.

Casa de licitații organizează de cinci ani licitații dedicate cărților de colecție, perioadă în care a realizat vânzări totale de peste 1,1 milioane de lire sterline. Cu toate acestea, potrivit lui James Spooner, colecția pensionarului este cea mai valoroasă pe care instituția a gestionat-o până acum.

„Chiar și așa, aceasta este, fără îndoială, cea mai valoroasă colecție de care ne-am ocupat până acum și ar putea ajunge la aproximativ 270.000 de lire la adjudecare”, a declarat specialistul.

Proprietarul spune că nu și-a imaginat că obiectele păstrate atât de mult timp în pod ar putea avea o asemenea valoare.

„Știu că oamenii vorbesc mereu despre descoperirea unor comori în pod, dar în cazul meu este literalmente adevărat. Nu aveam nicio idee ce dețineam până când echipa de specialiști mi-a explicat”, a mărturisit pensionarul.

Nu este prima dată când casa de licitații descoperă cărți Pokémon valoroase, păstrate ani întregi într-un pod. În aprilie 2026, un profesor a contactat specialiștii instituției pentru evaluarea unei colecții vechi de aproximativ 20 de ani, depozitată în podul casei părinților săi.

Acesta a decis să scoată la licitație cele mai rare trei cărți din colecție, care au fost vândute pe 16 aprilie pentru un total de 32.800 de lire sterline.

Banii obținuți au fost folosiți pentru plata nunții sale, organizată în luna august.

În cazul pensionarului, licitația pentru cele 42 de seturi este programată pe 21 octombrie. Colecția va fi prezentată sub numele „Pokémon: A Decade of Masters (1999–2009)”, iar procesul de licitare este deja deschis.

Estimarea de 270.000 de lire sterline reprezintă suma maximă anticipată de specialiști, nu un preț de vânzare garantat. Valoarea finală va fi stabilită în urma licitației.