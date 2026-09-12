O zi la plajă s-ar putea încheia cu amenzi de 3.000 de lei. Regula pe care românii trebuie să o respecte

Românii care nu respectă interdicțiile de îmbăiere sau refuză să iasă din apă la cererea salvamarilor ar putea primi amenzi de până la 3.000 de lei. Sancțiunile sunt prevăzute într-o propunere legislativă aflată în procedură parlamentară. Proiectul stabilește reguli atât pentru persoanele care merg la plajă sau la scăldat, cât și pentru administratorii zonelor de îmbăiere. Măsurile nu sunt încă în vigoare.

Amenzile prevăzute în proiect diferă în funcție de abaterea săvârșită și de modul în care persoana aflată în apă reacționează la avertismentele personalului de salvare. Una dintre principalele modificări se referă la cei care intră în apă deși semnalizarea indică faptul că îmbăierea este interzisă.

Persoanele care intră în apă în zonele sau în perioadele pentru care a fost afișată interdicția de îmbăiere ar putea fi sancționate cu până la 1.500 de lei. Aceeași limită ar urma să fie aplicată și celor care pătrund în zone în care scăldatul este interzis permanent.

Propunerea interzice și depășirea perimetrului destinat îmbăierii, delimitat prin balize sau geamanduri. Marcajele stabilesc zona considerată sigură și supravegheată de personalul specializat.

Valoarea sancțiunii ar putea crește dacă persoana aflată deja în apă ignoră avertismentul salvamarilor. Refuzul de a ieși din apă după primirea unei somații ar putea fi pedepsit cu o amendă de până la 3.000 de lei.

Inițiatorii urmăresc să creeze un instrument legal suplimentar pentru intervențiile în care oamenii refuză să respecte solicitările salvamarilor, inclusiv atunci când condițiile sunt considerate periculoase pentru îmbăiere.

Proiectul introduce obligații clare și pentru părinții sau adulții care răspund de supravegherea copiilor. Aceștia ar putea primi o amendă de până la 3.000 de lei dacă permit unui minor să intre în apă într-o zonă sau într-o perioadă în care îmbăierea este interzisă.

Responsabilitatea nu ar reveni, astfel, numai persoanei care pătrunde într-un perimetru restricționat. În cazul minorilor, adultul care îi are în grijă trebuie să urmărească semnalizarea și să respecte indicațiile personalului responsabil de siguranță.

Propunerea legislativă a fost inițiată în contextul incidentelor în care avertismentele salvamarilor nu sunt respectate. Autorii proiectului invocă numărul ridicat al persoanelor care ignoră somațiile personalului de salvare, precum și lipsa unor reglementări suficient de clare pentru asemenea situații.

Noile prevederi nu vizează exclusiv comportamentul turiștilor, ci stabilesc și un cadru pentru organizarea și administrarea zonelor de îmbăiere supravegheate. Proiectul reglementează modul în care trebuie delimitate perimetrele în care accesul în apă este permis.

Printre măsurile prevăzute se află marcarea zonelor destinate îmbăierii prin balize sau geamanduri și obligația persoanelor de a nu depăși aceste limite. Delimitarea ar trebui să le indice turiștilor unde se încheie perimetrul considerat sigur și aflat sub supravegherea salvamarilor.

Obligațiile prevăzute în inițiativa legislativă se aplică și administratorilor zonelor de îmbăiere sau ai sectoarelor de plajă. Nerespectarea măsurilor de siguranță stabilite prin viitoarea lege ar putea atrage amenzi de până la 30.000 de lei.

Proiectul stabilește, astfel, responsabilități pentru ambele categorii implicate. Persoanele care intră în apă trebuie să respecte semnalizarea și interdicțiile, iar administratorii sunt obligați să asigure condițiile și măsurile de protecție prevăzute de actul normativ.

Prevederile referitoare la amenda de 3.000 de lei nu pot fi aplicate în prezent, deoarece documentul este o propunere legislativă aflată încă în procedură parlamentară. Proiectul a fost înregistrat la Senat cu numărul L551/2026, instituția fiind prima Cameră sesizată.

Inițiativa a fost înregistrată pentru dezbatere în august 2026. La 2 septembrie, documentul a fost prezentat în Biroul permanent al Senatului și trimis comisiilor permanente. Comisia pentru administrație publică are stabilit termenul de 15 septembrie pentru depunerea raportului.

Consiliul Legislativ a emis un aviz favorabil asupra propunerii, în timp ce Consiliul Economic și Social a acordat un aviz negativ. Pentru ca sancțiunile să intre în vigoare, proiectul trebuie să parcurgă întreaga procedură parlamentară, să fie adoptat, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.

În forma propusă, intrarea în apă într-o zonă interzisă ar putea fi sancționată cu până la 1.500 de lei. Amenda ar putea ajunge la 3.000 de lei în cazul persoanelor care refuză să iasă din apă după somația salvamarilor sau al adulților care permit accesul unui minor în condiții de interdicție.