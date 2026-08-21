A renunțat la jobul plătit cu salariul minim și a dat lovitura. Acum câștigă aproape 500 de euro pe zi

Chloe Lovett, o britanică în vârstă de 25 de ani din Kent, și-a părăsit locul de muncă plătit cu salariul minim pentru a vinde haine second-hand. Afacerea sa generează acum vânzări online de aproximativ 465 de euro pe zi. La menținerea acestui ritm, încasările ar putea depăși 116.000 de euro pe an, potrivit Daily Mail.

Afacerea cu haine second-hand a început în perioada în care Chloe Lovett lucra într-un centru spa și cumpăra articole vestimentare pentru a le revinde pe internet. Activitatea desfășurată inițial în timpul liber s-a extins treptat, iar în septembrie 2025 tânăra a decis să renunțe la locul de muncă și să se concentreze exclusiv asupra vânzărilor.

La opt luni după această decizie, în mai 2026, Chloe și-a deschis primul magazin fizic, numit „Lovett Or List It”, în Sheerness, comitatul Kent. Totuși, comenzile online continuă să reprezinte principala sursă de venit a afacerii.

Într-o singură zi, vânzările pot ajunge la echivalentul a aproximativ 465 de euro. Dacă această medie s-ar menține pe durata unui an, afacerea ar putea înregistra încasări de peste 116.000 de euro. Chloe recunoaște că nu se aștepta la o dezvoltare atât de rapidă.

„Nu credeam că va avea un asemenea succes”, a mărturisit tânăra.

Chloe lucrează în prezent șase zile pe săptămână, iar ritmul accelerat în care s-a dezvoltat afacerea a făcut-o să simtă că succesul a venit mai repede decât anticipase. Deși veniturile au crescut considerabil, britanica spune că își controlează atent cheltuielile și evită să consume rapid banii obținuți.

Înainte de a transforma revânzarea hainelor într-o ocupație cu normă întreagă, Chloe îl ajuta pe partenerul său, Jake, în cadrul agenției de marketing administrate de acesta. Experiența dobândită acolo i-a fost utilă ulterior pentru promovarea propriei afaceri.

Primele comenzi au fost gestionate din apartamentul tinerei, însă spațiul a devenit insuficient pe măsură ce numărul hainelor cumpărate și vândute a crescut. Lipsa locului necesar pentru depozitarea articolelor a determinat-o să deschidă magazinul fizic.

Modelul de afaceri presupune cumpărarea hainelor pe care proprietarii nu le mai folosesc. Chloe plătește articolele la kilogram, verifică și selectează fiecare piesă, apoi le revinde individual în magazin sau prin intermediul platformelor online.

Comercializarea hainelor second-hand îi permite tinerei să schimbe frecvent oferta, deoarece fiecare lot cumpărat conține articole diferite. Clienții nu pot anticipa exact ce produse vor găsi, iar această varietate i-a determinat pe unii dintre ei să revină în fiecare săptămână pentru a vedea noile piese expuse.

„Învăț pe parcurs”, spune Chloe.

De la inaugurare, magazinul a fost reorganizat de mai multe ori. Tânăra a testat diferite variante de amenajare și prezentare a hainelor, până când a ajuns la formula pe care și-o dorea.

Deși spațiul fizic a atras un număr tot mai mare de clienți, cea mai mare parte a activității se desfășoară în continuare pe internet. Chloe și-a lansat recent propriul site, prin care urmărește să extindă vânzările online.

Cu mai puțin de un an în urmă, Chloe lucra pe salariul minim și revindea haine doar în timpul liber. În prezent, activitatea a devenit ocupația sa principală și o afacere profitabilă, construită atât în mediul online, cât și prin magazinul deschis în Kent.