România riscă să depindă prea mult de banii europeni pentru investiții. Alexandru Bodislav: Dezvoltarea a devenit un tabu în economia românească

Criza economică i-a determinat pe numeroși investitori să fie precauți în privința activităților economice desfășurate în România, iar prognoza pentru perioada următoare nu pare să fie una prea optimistă.

Profesorul Alexandru Bodislav a explicat, în cadrul unei intervenții la Prima News, cum ar trebui să arate economia astfel încât România să nu mai depindă atât de mult de banii europeni.

Potrivit profesorului, pentru prima dată întreaga componentă de investiții a fost externalizată către PNRR și fondurile europene. În opinia sa, această situație arată că dezvoltarea a devenit un subiect tabu în economia românească.

Economistul consideră că economia nu poate funcționa pe baza unei așteptări de randament de 100%, pe care o consideră o abordare puerilă.

„Este pentru prima oară când toată componenta de investiţii a fost externalizată către PNRR şi fonduri europene. Asta arată clar că dezvoltarea a devenit un tabu în economia românească. Nu poţi să mergi pe randament de 100%, este pueril”, a explicat economistul.

Alexandru Bodislav a subliniat că este necesară înțelegerea rolului pe care îl are introducerea banilor în economie. În lipsa fondurilor injectate în economie, nu apare multiplicatorul care permite circulația banilor în economie și care poate produce efecte vizibile la finalul anului.

Criza economică a determinat numeroși investitori să manifeste prudență în ceea ce privește activitățile economice desfășurate în România. În același timp, perspectivele pentru perioada următoare nu indică, potrivit informațiilor prezentate, o evoluție prea optimistă.

„La finalul zilei trebuie să înţelegem un lucru: dacă nu torni bani în economie, nu ai acel multiplicator care îţi mişcă banii în economie şi îi vezi la finalul anului”, a mai spus Alexandru Bodislav.

În acest context, profesorul Alexandru Bodislav a pus accent pe necesitatea ca economia să își dezvolte propria capacitate de a genera investiții. Potrivit analizei sale, această capacitate ar permite multiplicarea investițiilor și reducerea dependenței de banii europeni.