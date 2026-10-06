AfD a obținut președinția Parlamentului regional din Saxonia-Anhalt. Tobias Rausch a fost ales din primul tur, cu 48 de voturi

Extrema dreaptă germană a obținut marți, în landul Saxonia-Anhalt, președinția Parlamentului regional, într-o premieră în Germania de după 1945. Tobias Rausch, candidatul învestit de Partidul Alternativa pentru Germania (AfD), a fost ales din primul tur, la o lună după victoria electorală a formațiunii împotriva conservatorilor cancelarului Friedrich Merz.

Potrivit numărării oficiale, 48 dintre cei 82 de deputați l-au votat pe Tobias Rausch, în timp ce 28 au votat împotrivă, iar cinci s-au abținut. Rezultatul i-a adus candidatului AfD cu patru voturi mai mult decât era de așteptat.

Înaintea votului, cei 39 de deputați ai AfD primiseră în mod public sprijinul a doar cinci aleși ai formațiunii de stânga radicală și prorusă BSW. Rezultatul a ridicat astfel semne de întrebare cu privire la existența unor transfugi în rândul celor 15 deputați ai Uniunii Creștin-Democrate (CDU), formațiunea conservatoare a lui Friedrich Merz, conform AFP.

CDU pierde teren în sondaje pe măsură ce AfD crește. La nivel național, AfD a depășit pragul de 30% într-un sondaj publicat luni și devansează cu 13 puncte procentuale tabăra conservatoare.

Alegerea lui Tobias Rausch dă tonul scrutinului prevăzut în decembrie pentru desemnarea șefului Guvernului regional. Funcția este vizată de Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, o figură de prim-plan a extremei drepte din Saxonia-Anhalt, care va încerca să obțină majoritatea absolută în adunare.

Pentru a reuși, Siegmund are nevoie de votul a cel puțin trei deputați de la alte partide. Până în prezent, nicio formațiune nu a acceptat în mod deschis să îl voteze, nici măcar BSW.

În paralel cu sesiunea inaugurală a Landtagului de la Magdeburg, capitala landului din fosta Germanie de Est, câteva sute de persoane au manifestat în fața sediului adunării. Protestatarii au cerut celorlalte partide să nu coopereze cu AfD.

Președintele Landtagului are responsabilitatea de a conduce sesiunile parlamentare prin intermediul Consiliului Înțelepților, care stabilește ordinea de zi și dezbate problemele de procedură. Totodată, acesta se ocupă de administrarea adunării.

În discursul său de învestire, Tobias Rausch, în vârstă de 35 de ani, a promis că va avea o ușă deschisă, că va asculta și va lua în serios diversele opinii și că va încerca să ia decizii într-un mod transparent și ușor de înțeles. Familia lui Rausch se află în centrul unor suspiciuni de nepotism. Tatăl său este vicepreședintele AfD în Saxonia-Anhalt, potrivit sursei menționate.

Liderul filialei regionale a Partidului Social Democrat (SPD, centru-stânga), Andreas Schmidt, a denunțat alegerea lui Rausch drept regretabilă.

La rândul său, șefa locală a Verzilor, Susan Sziborra-Seidlitz, a avertizat, într-o intervenție în fața membrilor adunării, că opoziția nu se va lăsa intimidată. Intervenția sa l-a făcut pe Ulrich Siegmund să râdă și să își manifeste dezaprobarea.

Triumful AfD în Saxonia-Anhalt, la începutul lunii septembrie, a provocat un seism în Germania și l-a fragilizat pe cancelarul conservator Friedrich Merz. Coaliția acestuia cu SPD este subminată de certuri, iar popularitatea cancelarului se află la cel mai scăzut nivel.

AfD a obținut ulterior o a doua victorie consecutivă în Mecklenburg-Vorpommern, în nord-estul Germaniei. În cele din urmă, în acest land urmează să guverneze o coaliție de stânga.

Activiști din Alianța Magdeburgul solidar și din alte ONG-uri care se opun AfD au distribuit manifestanților, în fața sediului adunării, exemplare ale Constituției germane. Aceștia au citit împreună primele 20 de articole ale Constituției.

Un manifestant, Markus Schmidt, a explicat pentru AFP că fiecare persoană care trăiește în Germania trebuie să fie conștientă de importanța acestor drepturi.

În cazul în care AfD reușește să formeze un guvern în Saxonia-Anhalt, aceasta ar reprezenta o premieră pentru o forță politică naționalistă în istoria postbelică a Germaniei.

Formarea unui astfel de guvern este însă dificilă din cauza lipsei unor aliați naturali, în condițiile în care clasa politică germană urmează principiul numit firewall și refuză orice cooperare cu AfD.

BSW a deschis posibilitatea unor cooperări punctuale, dar exclude să îl voteze pe Ulrich Siegmund. Oficialul BSW Christian Leye a pledat marți, într-un interviu acordat site-ului Politico, pentru o abordare mai inteligentă față de AfD și pentru o dezbatere asupra problemelor de fond, în locul menținerii firewall-ului.

În rândul conservatorilor, conducătorul în exercițiu al landului, Sven Schulze, a dat asigurări că niciun reprezentant al CDU nu va trece în vreun fel la AfD.

Aceste declarații sunt puse în dificultate de majoritatea mai mare decât cea așteptată la votul pentru alegerea președintelui Parlamentului regional. Ulrich Siegmund a confirmat existența unor contacte cu aleși ai CDU.

După vot, copreședinta AfD Alice Weidel a susținut că politica firewall-ului CDU afectează în primul rând chiar CDU și și-a exprimat speranța ca formațiunea lui Friedrich Merz să își schimbe poziția. În acest context, AfD a depășit la nivel național pragul de 30%, potrivit unui sondaj publicat luni, și devansează cu 13 puncte procentuale tabăra conservatoare.