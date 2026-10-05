SUA investesc 130 de milioane de dolari în noua linie electrică dintre Republica Moldova și România

SUA investesc 130 de milioane de dolari în linia electrică Strășeni-Gutinaș, care va lega Republica Moldova de România. Proiectul urmărește consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova și extinderea cooperării economice cu firmele americane.

Ambasada SUA în Republica Moldova anunță lansarea grupului de lucru pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș, denumită „Trump Liberty Line”. Proiectul beneficiază de o investiție de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului SUA, potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei SUA la Chișinău.

Linia Strășeni-Gutinaș va avea o lungime totală de 190 de kilometri, dintre care 70 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și 120 de kilometri pe teritoriul României. Aceasta va fi a treia linie electrică aeriană de 400 kV care va conecta Republica Moldova și România.

Potrivit Ambasadei SUA, lansarea grupului de lucru reprezintă un pas important pentru viitorul energetic al Republicii Moldova. La constituirea acestuia au participat Ministerul Energiei, Moldelectrica, compania Black & Veatch și Ambasada SUA la Chișinău.

Ambasada a precizat că proiectul, susținut prin investiția americană de 130 de milioane de dolari, urmărește consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova. Totodată, proiectul ar urma să creeze noi oportunități pentru companiile și tehnologiile americane în mai multe sectoare și să contribuie la aprofundarea parteneriatului economic dintre SUA și Republica Moldova.

În urmă cu un an, Ambasada SUA la Chișinău anunța că Guvernul SUA aprobase proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, o inițiativă în valoare de 130 de milioane de dolari. Proiectul urma să ofere oportunități pentru întreprinderile americane, să consolideze rețeaua electrică a Republicii Moldova și să sporească securitatea energetică a țării.

După finalizare, proiectul este destinat să contribuie la creșterea independenței energetice a Republicii Moldova, prin asigurarea unei alimentări fiabile cu energie electrică de pe piețele europene.

Ambasada SUA la Chișinău preciza la acea vreme că proiectul urma să creeze oportunități importante pentru companiile americane, inclusiv prin facilitarea accesului Republicii Moldova la tehnologii americane. Potrivit reprezentanței diplomatice, inițiativa urma să deschidă perspective în mai multe domenii, printre care infrastructura de transport, tehnologiile pentru optimizarea rețelei, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), energia nucleară și stocarea energiei în baterii.