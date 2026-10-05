SUA se apropie de un record al ratei șomajului. Piața muncii rezistă în ciuda unui raport slab privind angajările din septembrie

Rata șomajului din Statele Unite se apropie de un nivel record în ceea ce privește numărul consecutiv de luni în care s-a menținut sub 5%, într-un context în care economia americană se apropie de o performanță istorică atinsă ultima dată la mijlocul anilor 1960.

Pentru multe gospodării americane, însă, situația nu se resimte neapărat ca una în care economia se descurcă bine. Costul mai ridicat al vieții, generat de războiul SUA cu Iranul, continuă să afecteze consumatorii americani.

Cu toate acestea, economia Statelor Unite se apropie de o realizare importantă pe piața muncii, în ceea ce privește menținerea șomajului la un nivel redus, conform Yahoo! Finance.

Rata șomajului din SUA se apropie de un record în ceea ce privește numărul de luni consecutive în care s-a situat sub pragul de 5%. Keith Lerner, strateg-șef al Truist, a evidențiat această evoluție și a indicat că recordul de durată datează de la mijlocul anilor 1960.

Această perspectivă este considerată relevantă în contextul în care piețele încearcă să interpreteze un raport privind locurile de muncă din septembrie care a fost surprinzător de slab.

Angajatorii americani au creat doar 29.000 de locuri de muncă în septembrie. Cifra a fost mult sub așteptările economiștilor, care anticipau aproximativ 90.000 de noi locuri de muncă, și sub media lunară a creșterilor din ultimele 12 luni, de 45.000 de locuri de muncă.

Datele pentru lunile precedente au fost, de asemenea, revizuite în scădere. Numărul locurilor de muncă raportat pentru luna iulie a fost modificat de la o creștere de 21.000 la o scădere de 10.000. În cazul lunii august, cifra a fost redusă de la 162.000 la 133.000 de locuri de muncă.

În urma acestor modificări, revizuirile cumulate pentru cele două luni au indicat cu 60.000 de locuri de muncă mai puține decât fusese raportat anterior.

Rata șomajului din Statele Unite a crescut ușor, de la 4,1% la 4,2%. În același timp, rata de participare la forța de muncă a rămas la 61,8%. Evoluția sugerează că majorarea șomajului a fost una modestă și nu reprezintă un semnal al unei prăbușiri bruște a pieței muncii.

Datele recente consolidează, de asemenea, imaginea unei piețe a muncii caracterizate de un nivel foarte scăzut atât al angajărilor, cât și al concedierilor. Există o slăbire selectivă în anumite domenii, însă piața muncii în ansamblu continuă să fie considerată decentă.