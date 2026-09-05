Obiceiul de la semafor care poate grăbi uzura ambreiajului! Greșeala pe care o fac mulți șoferi

Mașina poate părea perfect sănătoasă, dar unele obiceiuri aparent banale de la volan își pot pune amprenta asupra componentelor în timp. Iată ce recomandă specialiștii să faci la semafor și cum îți poți proteja mașina.

Șoferii care conduc mașini cu transmisie manuală au adesea obiceiul de a aștepta la semafor cu prima treaptă de viteză cuplată și cu pedala de ambreiaj complet apăsată. Astfel, pot porni imediat atunci când semaforul se face verde. Deși acest obicei nu va defecta imediat ambreiajul, repetarea lui frecventă, mai ales în cazul opririlor mai lungi, poate pune o presiune inutilă asupra unor componente ale sistemului.

Atunci când pedala de ambreiaj este apăsată, rulmentul de eliberare este activat și rămâne sub sarcină atât timp cât șoferul menține pedala apăsată. În timpul unei schimbări normale de viteze, acest lucru se întâmplă pentru o perioadă foarte scurtă. Situația este diferită însă atunci când mașina staționează la semafor timp de 30 de secunde, un minut sau chiar mai mult, cu prima treaptă cuplată și ambreiajul complet apăsat. În aceste condiții, rulmentul rămâne sub sarcină pe toată durata opririi.

O soluție simplă și mai rentabilă este ca, după oprirea la semafor, șoferul să treacă transmisia în punctul neutru, să elibereze complet pedala de ambreiaj și să mențină mașina pe loc cu frâna acționată. În acest fel, rulmentul de eliberare nu mai este solicitat inutil în perioada în care mașina staționează.

Totuși, menținerea ambreiajului apăsat timp de câteva secunde, în timp ce șoferul așteaptă aprinderea luminii verzi, nu înseamnă că kitul de ambreiaj va trebui înlocuit în curând. Sistemul este proiectat să reziste la un număr mare de cicluri de funcționare. Problema apare în special atunci când acest obicei este repetat frecvent și pentru perioade îndelungate, ceea ce poate contribui în timp la uzura prematură a componentelor.

Diferența poate fi observată doar pe termen lung, în special în cazul șoferilor care petrec mult timp la volan și conduc frecvent în oraș.

Un alt obicei foarte răspândit pe care șoferii mașinilor cu transmisie manuală ar trebui să îl evite este să țină mâna pe schimbătorul de viteze în timp ce conduc. Maneta nu este concepută pentru a servi drept cotieră, iar presiunea exercitată asupra acesteia poate ajunge la componentele interne ale transmisiei.

Chiar și o apăsare ușoară, dar menținută constant, poate transmite presiune către mecanismul schimbătorului, determinând furca să exercite o forță inutilă asupra sincronizatoarelor și a altor componente. Contactul ocazional cu maneta nu va provoca, în mod normal, o defecțiune, însă menținerea mâinii pe schimbător pentru perioade lungi nu este recomandată deoarece poate contribui în timp la creșterea uzurii componentelor transmisiei.