Ministerul Energiei a confirmat că sprijină dezvoltarea unui proiect amplu menit să stabilizeze producția globală de materiale critice, resurse tot mai căutate pe fondul tranziției energetice și al evoluțiilor tehnologice.

Proiectul se bazează pe formarea unui Joint Venture între FPCU Feldioara și Critical Metals Corp., o companie americană specializată în domeniul resurselor strategice. În cadrul inițiativei, România va găzdui unitatea de procesare, consolidând un rol industrial pe care nu l-a mai avut până acum în lanțurile de aprovizionare occidentale.

Ministerul precizează că proiectul va reprezenta primul lanț de aprovizionare complet integrat pentru materiale critice care va funcționa în zona occidentală, de la extragerea materiei prime până la transformarea acesteia în produse utilizabile în sectoare tehnologice. Această abordare integrată este considerată un element important pentru reducerea dependențelor externe și pentru creșterea rezilienței industriale.

De asemenea, ministerul subliniază că proiectul ar putea accesa finanțări semnificative prin RESourceEU Action Plan, un instrument european dedicat dezvoltării lanțurilor de aprovizionare cu materiale critice. Bugetul disponibil în cadrul planului se ridică la până la 3 miliarde de euro, ceea ce ar permite accelerarea implementării investițiilor necesare și modernizarea capacităților industriale naționale.

În acest context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că interesul european pentru astfel de capacități oferă României o oportunitate rară de a se integra în producția globală a resurselor strategice.

„Este pentru prima oară când România devine o verigă esențială în producția occidentală de materiale critice, pentru că fabrica de procesare va funcționa la noi în țară, la Feldioara. Avem o oportunitate excelentă de a accesa finanțări europene care totalizează 3 miliarde de euro. Astfel, devenim un jucător-cheie în industria globală a pământurilor rare. Acest proiect schimbă jocul, pentru că pământurile rare sunt esențiale pentru lumea de mâine, fiind folosite în producerea sateliților, stocarea energiei și dezvoltarea inteligenței artificiale”, a subliniat Bogdan Ivan.

Conform estimărilor prezentate de Ministerul Energiei, proiectul ar putea asigura accesul României la procesarea unei părți considerabile din resursele extrase din cel mai mare zăcământ de pământuri rare cunoscut în prezent, situat în Groenlanda. Aproximativ 50% din materia primă extrasă ar urma să fie procesată în fabrica de la Feldioara, ceea ce ar consolida poziția țării pe piața materialelor critice la nivel global.

Importanța acestor resurse crește în fiecare an, pe fondul cererii din industriile strategice. Pământurile rare sunt utilizate în fabricarea microprocesoarelor, a echipamentelor aerospațiale și a tehnologiilor din sectorul apărării, precum și în numeroase aplicații energetice. Prin rotație, controlul unei părți din procesarea acestor materiale devine un avantaj considerabil pentru economia care găzduiește capacitatea industrială.

Fabrica din Feldioara ar urma să fie modernizată cu tehnologie de ultimă generație, astfel încât să răspundă standardelor internaționale privind eficiența și protecția mediului. Dezvoltarea acestui centru industrial ar putea atrage și alte investiții conexe, inclusiv proiecte în zona cercetării aplicate sau în extinderea capacităților de prelucrare.

Proiectul oferă și o oportunitate de reconversie economică pentru zona Feldioara, unde activitățile industriale legate de procesarea uraniului au scăzut în ultimele decenii. În același timp, consolidarea unei astfel de capacități industriale în România ar putea contribui la diversificarea structurală a economiei și la crearea de lanțuri valorice cu impact pe termen lung.

După finalizarea etapei de evaluare inițială, care are rolul de a determina fezabilitatea înființării Joint Venture-ului între FPCU și Critical Metals Corp., autoritățile vor anunța componentele tehnice ale proiectului. Această evaluare va include detalii despre fluxurile de producție, modul de integrare în lanțul occidental de aprovizionare cu pământuri rare, precum și calendarul investițiilor ce vor fi realizate.

Ministerul Energiei precizează că vor fi comunicate și informații referitoare la mecanismul de finanțare, inclusiv la contribuțiile partenerilor și la posibilitatea utilizării fondurilor europene. În paralel, va fi stabilită strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung, astfel încât România să își consolideze poziția în industria euro-atlantică de procesare a materialelor critice.

Proiectul de la Feldioara se înscrie într-un context global în care tot mai multe state caută să-și reducă dependența de furnizorii dominanți și să își asigure accesul la resurse esențiale pentru industriile viitorului. România, prin poziționarea strategică și prin cooperarea cu parteneri occidentali, își propune să devină un actor relevant într-un sector aflat în plină expansiune, cu implicații directe pentru dezvoltarea tehnologică internațională.