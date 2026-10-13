Vreme rece, ploi și vânt puternic în România. Cod galben în mai multe regiuni. Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 13 octombrie, o informare meteorologică de vânt, ploi și precipitații mixte la munte, valabilă până miercuri, 14 octombrie, ora 18:00. Meteorologii au emis și două atenționări Cod galben de vânt puternic, care vizează Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei. Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, inclusiv în București, unde sunt prognozate ploi slabe și maxime de 14-17 grade.

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă în intervalul 13 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 18:00, și vizează intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și precipitații mixte în zonele montane înalte.

În Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei, vântul va avea intensificări, cu rafale care vor atinge în general 45-55 km/h.

Pe parcursul zilei de marți, 13 octombrie, intensificări ale vântului vor fi înregistrate local și în Banat și Crișana, unde vitezele vor ajunge la 35-45 km/h.

În zona înaltă a Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, rafalele vor fi mai puternice, atingând viteze de 60-80 km/h.

Tot marți, în cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea, ploile vor continua, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge, pe arii restrânse, la 10-20 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Meteorologii precizează că vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului.

Prima atenționare Cod galben este valabilă de marți, 13 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 14 octombrie, ora 10:00.

Avertizarea vizează cea mai mare parte a Dobrogei, unde vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50-70 km/h.

Meteorologii atrag atenția că intensificările vântului se vor manifesta pe parcursul întregului interval, în special în zonele vizate de atenționare.

Începând de miercuri, 14 octombrie, ora 10:00, va intra în vigoare o nouă atenționare Cod galben, care va rămâne valabilă până la ora 18:00.

De această dată, avertizarea va cuprinde sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea.

În toate aceste regiuni, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h.

ANM precizează că mesajele meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 13 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 18:00.

În prima parte a intervalului, până miercuri, 14 octombrie, ora 09:00, vremea va fi închisă și rece.

Trecător va ploua slab, iar cantitățile de apă vor fi de aproximativ 1-3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general moderat.

Temperatura maximă va fi de 14-15 grade Celsius, sub valorile obișnuite pentru această perioadă, în timp ce minima va coborî la 6-7 grade.

Miercuri, în intervalul 09:00-18:00, vremea se va menține rece pentru această dată calendaristică.

Cerul va prezenta înnorări temporare și vor exista condiții de ploaie slabă.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va crește ușor, ajungând la 16-17 grade Celsius.

Potrivit ANM, în intervalul 13 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 18:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică.

Meteorologii precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor atmosferice, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate.