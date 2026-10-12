Elena Mateescu refuză să demisioneze de la conducerea ANM. Ce spune despre acuzațiile Dianei Buzoianu: Nu mă consider vinovată

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat luni, 12 octombrie, că nu intenționează să demisioneze, în ciuda solicitării formulate de ministra Mediului, Diana Buzoianu. Șefa instituției susține că neregulile identificate de Corpul de Control vizează activitatea Departamentului de Achiziții și că persoanele implicate nu mai lucrează la ANM. Elena Mateescu a precizat că a sesizat poliția în urma unui audit intern și că este pregătită să se prezinte la audieri.

Directoarea ANM, Elena Mateescu, a prezentat luni, la Antena 3, cronologia verificărilor desfășurate în instituție și măsurile pe care afirmă că le-a luat după solicitările transmise de Corpul de Control al Ministerului Mediului. Potrivit acesteia, primele documente au fost cerute la 6 iulie 2026, iar conducerea instituției a dispus ulterior verificarea activității de achiziții publice printr-o misiune de audit intern.

„În vara lui 2026, pe 6 iulie, am primit misiunea Corpului de Control al Ministerului Mediului, în cadrul căreia ni s-au solicitat situații privind procedurile de achiziții, de sistem, utilizate în ANM. La primele documente, am declanșat, în baza atribuțiilor pe care le am, o misiune de audit public intern pentru verificarea întregii activități de achiziții publice desfășurate. În 6 august, ni s-a cerut verificarea plăților făcute cu cardul în cadrul sediului central. Precizez că, din cele cinci carduri, unul era pe numele meu, dar era inactiv de la emitere, două carduri erau la Achiziții și două la Tehnic. În 12 august, ca urmare a raportului preliminar al misiunii de audit intern, am depus o sesizare la Secția de Investigare a Criminalității Economice – Secția 2 București, având în vedere misiunea și raportul preliminar. Corpul de Control a efectuat, în săptămâna 6–10 august, misiunea cu prezență fizică la ANM, după care, pe parcursul lunii august, ni s-au cerut documente”, a explicat Elena Mateescu.

Conform declarațiilor sale, verificările au inclus atât procedurile de achiziție, cât și plățile efectuate prin intermediul cardurilor utilizate la sediul central. Mateescu a precizat că unul dintre cele cinci carduri era emis pe numele său, însă nu fusese activat, în timp ce celelalte patru erau repartizate departamentelor Achiziții și Tehnic.

Sesizarea către poliție a fost transmisă la 12 august, după întocmirea raportului preliminar al auditului intern, potrivit directoarei ANM.

Elena Mateescu a susținut că achizițiile care au determinat sesizarea organelor de cercetare au fost realizate la nivelul Departamentului de Achiziții, iar angajații vizați nu mai activează în instituție. Directoarea a precizat că nu a discutat cu ministra Diana Buzoianu despre rezultatele verificărilor înainte ca informațiile să fie prezentate public.

„La Departamentul de Achiziții s-au făcut anumite cumpărături, în baza cărora am făcut și sesizarea. Nu am avut o discuție pe această temă (n.r. – cu Diana Buzoianu) și, pentru asta, îmi pare rău, pentru că s-a adus o anatemă asupra întregii instituții și, în primul rând, asupra salariaților. Eu nu contest că doi, patru sau cinci angajați care au greșit nu trebuie să plătească. Toți cei care greșim trebuie să plătim, dar a pune o anatemă asupra ANM, că „la ANM s-a făcut”, vă spun, nu vreau să mă victimizez, dar este o situație care putea fi rezolvată printr-un dialog corect înainte de a ieși public, să discutăm pe această temă și despre ce măsuri s-au întreprins”, a adăugat ea.

Directoarea instituției a insistat asupra necesității stabilirii responsabilității individuale a angajaților implicați în achizițiile verificate. Aceasta consideră că prezentarea publică a neregulilor a afectat imaginea întregii instituții și a salariaților, deși, potrivit explicațiilor sale, suspiciunile privesc activitatea unui număr limitat de persoane.

În privința solicitării de demisie formulate de Diana Buzoianu, Elena Mateescu a declarat că nu consideră justificată plecarea sa din funcția de director al ANM. Aceasta a explicat că documentele aferente achizițiilor sunt întocmite, verificate și aprobate în cadrul unor proceduri care implică responsabilități distincte pentru angajații instituției.

„Nu, pentru că consider că fiecare salariat, conform fișei postului și atribuțiilor asumate prin aceasta, trebuie să răspundă pentru ceea ce face la locul de muncă. Atâta timp cât referatele respective sunt întocmite și aprobate în funcție de necesități, produsele și serviciile includ caracteristicile tehnice, facturile au viza de legalitate, iar încadrarea cheltuielilor se face la Contabilitate. Desigur că toți trebuie să răspundem în fața legii. La acest moment, această demisie este cerută. Nu mă consider vinovată, las ancheta să își desfășoare cursul și, sigur că da, cei vinovați să fie trași la răspundere”, a declarat șefa ANM.

Prin explicațiile oferite, Mateescu a făcut distincția între atribuțiile conducerii instituției și responsabilitățile personalului care întocmește și verifică documentele de achiziție. Aceasta a precizat că nu se consideră vinovată și că stabilirea eventualelor încălcări ale legii trebuie să revină autorităților competente.

Directoarea ANM a reacționat și la o afirmație publicată duminică de ministra Mediului, referitoare la presupusa susținere de care ar beneficia din partea unor influenceri asociați PSD. Elena Mateescu a respins asocierea sa cu activitatea politică și a invocat experiența profesională acumulată în cadrul instituției, unde lucrează de 35 de ani.

„Ceea ce pe mine m-a surprins în postarea de duminică este ultima frază, în care spune că „influencerii PSD susțin ca Mateescu să fie susținută în continuare în funcție”. Nu sunt un om politic, lucrez de 35 de ani în ANM, este singurul meu loc de muncă, mi-am construit o carieră prin muncă, am realizat proiecte foarte importante, iar vizibilitatea instituției se datorează echipei și colegilor”, a subliniat ea.

Mateescu a arătat că întreaga sa activitate profesională s-a desfășurat în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Totodată, aceasta a atribuit rezultatele și vizibilitatea instituției proiectelor realizate împreună cu echipa de specialiști.

În ceea ce privește cercetările referitoare la achizițiile instituției, Elena Mateescu a afirmat că este pregătită să ofere explicații autorităților, în eventualitatea unei convocări. Întrebată dacă se așteaptă să fie chemată la audieri, directoarea ANM a răspuns:

„Sigur că da. Și merg cu capul sus, fără doar și poate”.

Declarația a fost făcută în contextul sesizării transmise poliției la 12 august, pe baza constatărilor preliminare ale auditului intern desfășurat la ANM.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat duminică dimineață noi informații rezultate din verificările Corpului de Control la Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit afirmațiilor sale, instituția ar fi achiziționat consumabile, mobilier și calculatoare prin contracte atribuite direct, fără organizarea unor proceduri de licitație publică.

Noile acuzații au fost formulate după apariția informațiilor potrivit cărora ANM ar fi utilizat fonduri publice pentru cumpărarea unor articole de lenjerie intimă de lux.

Buzoianu a invocat constatările Corpului de Control în susținerea criticilor adresate conducerii instituției și a solicitat demisia Elenei Mateescu. La rândul său, directoarea ANM a precizat că sesizarea organelor de cercetare a fost făcută în urma propriului audit intern și că nu intenționează să renunțe la funcție înainte de stabilirea responsabilităților în cadrul anchetei.