ANM a emis Cod galben de ploi abundente în România. Ce județe sunt vizate de avertizarea meteorologică

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 12 octombrie 2026, o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, care vizează mai multe regiuni din România. Avertizarea este valabilă până marți, 13 octombrie, la ora 10:00, iar meteorologii estimează acumulări de apă care pot ajunge, pe arii restrânse, la 50 de litri pe metrul pătrat. Printre zonele vizate se numără cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură, inclusiv municipiul București.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o nouă atenționare meteorologică de Cod galben, care anunță ploi însemnate cantitativ în mai multe zone ale țării.

Potrivit informațiilor transmise de meteorologi, avertizarea intră în vigoare luni, 12 octombrie 2026, la ora 10:00, și rămâne valabilă până marți, 13 octombrie 2026, la ora 10:00.

În acest interval de 24 de ore, precipitațiile vor afecta în special cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

Meteorologii avertizează că ploile vor fi însemnate cantitativ, iar acumulările de apă vor putea atinge valori importante atât în intervale scurte de timp, cât și pe durata întregii perioade de manifestare a fenomenelor. Atenționarea vizează mai multe județe din sudul și centrul țării, precum și municipiul București.

Conform atenționării emise de ANM, Codul galben de ploi însemnate cantitativ vizează zece județe în întregime, municipiul București și zone din alte trei județe.

Județele incluse în avertizare sunt:

Argeș;

Buzău;

Călărași;

Dâmbovița;

Giurgiu;

Ialomița;

Ilfov;

Olt;

Prahova;

Teleorman.

De asemenea, avertizarea meteorologică este valabilă și pentru municipiul București. Pe lângă aceste zone, Codul galben vizează parțial și județele Brașov, Covasna și Vrancea.

Potrivit meteorologilor, în regiunile aflate sub Cod galben sunt prognozate ploi însemnate cantitativ, care vor determina acumularea unor cantități importante de apă.

În intervalul de valabilitate al atenționării, cantitățile de precipitații vor fi de 20-30 de litri pe metrul pătrat.

Pe arii restrânse, valorile vor putea ajunge la 40-50 de litri pe metrul pătrat.

Meteorologii precizează că aceste cantități se pot acumula în intervale scurte de timp, însă mai ales pe parcursul întregii perioade în care sunt prognozate precipitațiile.

Astfel, chiar dacă intensitatea ploilor poate varia de la o zonă la alta, cantitățile totale de apă acumulate până marți dimineață pot fi semnificative.

Cele mai ridicate valori menționate în atenționare, de 40-50 de litri pe metrul pătrat, sunt prognozate numai pe arii restrânse, nu în toate localitățile aflate sub Cod galben.

Municipiul București și județul Ilfov se află printre zonele vizate de atenționarea meteorologică emisă luni de ANM. Pentru aceste zone, avertizarea este valabilă începând cu ora 10:00 a zilei de 12 octombrie și până marți, 13 octombrie, la aceeași oră.

În intervalul menționat sunt prognozate ploi însemnate cantitativ, în condițiile în care meteorologii estimează acumulări generale de 20-30 de litri pe metrul pătrat în regiunile avertizate.

Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot ajunge la 40-50 de litri pe metrul pătrat. Atenționarea nu indică separat cantitățile de precipitații estimate pentru București sau pentru fiecare județ, valorile anunțate fiind valabile pentru ansamblul regiunilor aflate sub Cod galben.

Codul galben de ploi însemnate cantitativ emis de Administrația Națională de Meteorologie este valabil timp de 24 de ore.

Atenționarea începe luni, 12 octombrie 2026, la ora 10:00, și expiră marți, 13 octombrie 2026, la ora 10:00.

În această perioadă, ploile vor afecta cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

Conform prognozei ANM, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metrul pătrat, iar în anumite zone vor putea atinge 40-50 de litri pe metrul pătrat.

Avertizarea include zece județe în întregime, municipiul București și părți din alte trei județe, fiind una dintre atenționările meteorologice care vizează o suprafață extinsă din sudul și centrul României în perioada 12-13 octombrie.