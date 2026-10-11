ANM anunță o schimbare bruscă a vremii în România. Ploi abundente și temperaturi în scădere. Zonele vizate

Vremea se schimbă semnificativ în România, după o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna octombrie. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni dimineață până marți, pentru mai multe regiuni ale țării. Precipitațiile vor cuprinde temporar toate regiunile, iar la altitudini de peste 1.500 de metri sunt prognozate lapoviță și ninsoare. În București, temperaturile maxime vor coborî de la 28-29 de grade duminică la numai 15-16 grade luni.

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 11 octombrie, o atenționare cod galben de precipitații însemnate cantitativ, care va intra în vigoare luni, 12 octombrie, la ora 10:00, și va expira marți, 13 octombrie, la ora 10:00.

Avertizarea vizează cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

În aceste zone, ploile vor fi însemnate cantitativ, iar acumulările de apă ar putea ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse, cantitățile pot atinge 40-50 de litri pe metru pătrat.

„În intervalul menţionat, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei şi în Carpaţii de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi pe arii restrânse de 40…50 l/mp”, au transmis meteorologii.

Pe lângă atenționarea cod galben, meteorologii mențin informarea privind precipitațiile care vor afecta temporar toate regiunile României până marți, 13 octombrie, la ora 10:00.

Duminică, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor ajunge în cea mai mare parte a țării.

Luni, precipitațiile vor fi prezente în special în jumătatea de sud-est a teritoriului.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor putea fi însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 15-20 de litri pe metru pătrat, însă în anumite zone vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.

Schimbarea vremii va aduce și precipitații mixte în zonele montane.

Luni, în special în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În același timp, vântul va prezenta intensificări temporare în mai multe regiuni.

În estul și sud-estul țării, rafalele vor atinge local viteze de 45-50 km/h.

La munte, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari, vântul va sufla mai puternic, cu rafale de 70-90 km/h.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, local în regiunile estice şi sud-estice. La munte, cu precădere în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h”, precizează ANM.

Capitala va resimți o schimbare importantă a condițiilor meteorologice la începutul săptămânii.

Duminică, 11 octombrie, vremea va fi frumoasă pe parcursul zilei, cu cer predominant senin și temperaturi mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade Celsius.

Spre seară, cerul se va înnora treptat și vor apărea ploi temporare, cu acumulări de aproximativ 3-6 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă din cursul nopții va fi de 13-14 grade.

Luni, 12 octombrie, vremea se va răci semnificativ.

Cerul va fi noros, iar ploile vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului. Vor exista și averse, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge, în general, la 20-30 de litri pe metru pătrat.

Temperatura maximă va coborî la 15-16 grade Celsius, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 13 grade față de ziua precedentă.

Temperatura minimă va fi de 9-10 grade.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei, când rafalele vor putea atinge 45 km/h.

Pentru municipiul București, în intervalul 11 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00, este valabilă o informare meteorologică privind ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

De asemenea, Capitala se va afla sub atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ începând de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, ora 10:00.

Meteorologii estimează că cele mai importante cantități de precipitații se vor acumula în cursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți.

Schimbarea vremii va fi resimțită atât prin ploile persistente, cât și prin scăderea accentuată a temperaturilor, după valorile neobișnuit de ridicate înregistrate duminică.