Schimbare bruscă a vremii în România. Ce anunță meteorologii ANM pentru duminică și luni

Sursa: Capital.ro/Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale (AI)

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 10 octombrie, o informare meteorologică valabilă de duminică până marți, care vizează ploi în toate regiunile țării, intensificări ale vântului și precipitații mixte la munte. Meteorologii anunță și o răcire a vremii, care se va resimți inițial în vestul și nord-vestul țării. În București, temperaturile vor coborî semnificativ, de la maxime de 29 de grade duminică la numai 15–16 grade luni.

Potrivit informării emise de ANM, fenomenele meteorologice vor afecta România în intervalul 11 octombrie, ora 03:00 – 13 octombrie, ora 10:00.

În această perioadă, ploile vor cuprinde treptat toate regiunile, însă distribuția și intensitatea lor vor varia de la o zi la alta.

Duminică, 11 octombrie, precipitațiile se vor extinde dinspre vest și vor ajunge în cea mai mare parte a teritoriului. Luni, 12 octombrie, acestea vor fi prezente mai ales în jumătatea de sud-est a țării.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 15–20 de litri pe metru pătrat, însă în unele zone vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.

Schimbarea vremii va aduce și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane înalte.

Potrivit meteorologilor, luni, 12 octombrie, la altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații mixte.

Vântul va prezenta intensificări temporare, în special în regiunile estice și sud-estice, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 45–50 km/h.

La munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari, rafalele vor fi mai puternice, cu viteze cuprinse între 70 și 90 km/h.

ANM precizează că vremea va începe să se răcească duminică în vestul și nord-vestul României, iar de luni scăderea temperaturilor se va extinde și în celelalte regiuni.

Pentru Capitală, meteorologii au emis o prognoză specială valabilă în același interval, 11 octombrie, ora 03:00 – 13 octombrie, ora 10:00.

Duminică dimineață, între orele 03:00 și 09:00, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 12 și 14 grade.

Pe parcursul zilei de duminică, vremea va rămâne frumoasă, cu temperaturi mult peste valorile normale pentru această perioadă a anului.

Maxima va ajunge la 28–29 de grade Celsius, iar cerul va fi mai mult senin.

Începând din orele serii, nebulozitatea se va accentua treptat și vor apărea ploi temporare. Cantitățile de apă estimate sunt de 3–6 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă din noaptea de duminică spre luni va fi de 13–14 grade.

De luni, 12 octombrie, vremea se va răci semnificativ în București.

Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 12 octombrie, ora 09:00 – 13 octombrie, ora 10:00, cerul va fi noros și va ploua aproape continuu.

Meteorologii estimează o probabilitate ridicată ca precipitațiile să acumuleze între 20 și 30 de litri pe metru pătrat.

Temperatura maximă va coborî la 15–16 grade Celsius, față de cele 28–29 de grade prognozate pentru duminică.

Astfel, diferența dintre maximele celor două zile va fi de aproximativ 13 grade.

Minima va ajunge la 9–10 grade, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei. Rafalele vor putea atinge viteze de până la 45 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că municipiul București se află sub incidența informării meteorologice privind ploile moderate cantitativ și intensificările vântului, în intervalul 11 octombrie, ora 03:00 – 13 octombrie, ora 10:00.

Schimbarea vremii va fi resimțită în special de luni, când temperaturile vor scădea puternic, iar precipitațiile vor deveni persistente.

Meteorologii vor actualiza prognozele și mesajele de informare în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor atmosferice.