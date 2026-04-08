Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a anunțat pe Facebook că unii colegi din PNL și USR au descoperit un „nou pericol pentru România”: posibilitatea rearanjării scaunelor din Guvern. El a subliniat însă că, în contextul recesiunii economice, al suprafețelor arabile neutilizate și al creșterii prețurilor la carburanți, preocuparea pentru funcțiile din Guvern este complet nepotrivită.

Budăi a afirmat că realitatea ignorată de coaliție este că 80% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, iar un partid responsabil nu poate ignora această opinie doar pentru că premierului Ilie Bolojan îi convine să continue blocajele. El a acuzat că programele PSD de solidaritate socială și de relansare economică au fost blocate de Bolojan, iar măsurile pentru criza carburanților întârziate „penibil de mult”.

Fostul ministru a mai spus că PSD nu urmărește fotoliile, ci schimbarea reală a modului în care este condusă țara, iar dacă acest lucru nu este posibil în coaliție, opoziția rămâne o opțiune „perfect onorabilă”. Budăi a concluzionat că preocuparea PSD este ca România să nu rămână „în pană pe marginea drumului” în timp ce Bolojan caută „cheile mașinii”.

„Unii colegi de la PNL și USR au descoperit un nou pericol pentru România: scaunele din Guvern ar putea fi rearanjate! În timp ce economia intră în recesiune, o treime din suprafața arabilă a României riscă să rămână necultivată, iar prețurile la carburanți au luat-o razna fără niciun răspuns guvernamental, unii colegi au găsit subiectul cu adevărat urgent al momentului: cine stă pe ce scaun în Guvern. Felicitări pentru simțul priorităților! Realitatea pe care unii colegi de coaliție încearcă cu disperare să o ascundă sub acest circ este simplă și dureroasă: 80% dintre români spun că țara merge într-o direcție greșită. Nu PSD spune asta. Românii spun asta. Și un partid responsabil nu poate să ignore 80% dintre cetățenii pe care îi reprezintă doar pentru că domnului prim-ministru Bolojan îi convine să continue ca până acum – adică să blocheze, să întârzie și să ignore. Programul de solidaritate socială al PSD – blocat de domnul Bolojan! Programul de relansare economică al PSD – blocat de domnul Bolojan! Măsurile pentru criza carburanților — întârziate penibil de mult de domnul Bolojan! Nu este o coincidență. Este un sistem. Este un mod de operare. Dar unii colegi preferă să vorbească despre funcții. Este mai confortabil decât să explice de ce un singur om paralizează un guvern întreg. PSD nu se bate pentru fotolii. PSD se bate pentru o schimbare reală a modului în care este condusă această țară. Iar dacă această schimbare nu este posibilă în coaliție, opoziția rămâne o opțiune perfect onorabilă – și este pe masă. Scaunele nu ne interesează. Ne interesează ca România să nu rămână în pană pe marginea drumului în timp ce domnul Ilie Bolojan caută cheile mașinii”, a scris Bădui.

USR a transmis, prin ministrul Apărării, Radu Miruță, că nu va participa la negocieri pentru un nou guvern dacă PSD ar da jos guvernul lui Ilie Bolojan printr-o moțiune de cenzură. Astfel, USR se poziționează de partea premierului, într-un context în care PSD urmează să decidă după 20 aprilie dacă rămâne la guvernare. Miruță a explicat că o astfel de mișcare ar provoca o criză politică și ar împiedica formarea unei noi majorități.

Ministrul a mai spus că România se confruntă cu probleme serioase care necesită decizii politice responsabile și că nu e momentul ca politica internă să ignore realitatea internațională. El a menționat că USR a intrat la guvernare după ce țara fusese adusă într-o situație economică dificilă de guvernele PSD-PNL, conduse de alți lideri.

Radu Miruță a subliniat că dacă Guvernul Bolojan cade din cauza unei moțiuni PSD, ar fi lipsit de sens ca USR să discute cu același partid pentru formarea unui nou guvern, mai ales într-un context internațional complicat.

El a numit jocul politic al PSD un „bambilici” și a precizat că USR va continua să își facă treaba. Planul USR rămâne să gestioneze responsabil cele patru ministere pe care le conduc și să respecte programul de guvernare semnat, pentru că, potrivit ministrului, în politica românească trebuie respectate documentele semnate și să se evite circarii politice care obosesc cetățenii.