Jurnalistul Dan Andronic a scris, într-un material publicat pe evz.ro, că Lucian Mîndruță este cunoscut pentru opiniile sale care nu sunt deloc creștine și că reprezintă neomarxismul, deși are și o latură capitalistă puternică. Andronic susține că Mîndruță câștigă bani ținând conferințe pentru multinaționale, fiindcă trebuie să fie amuzant și interesant pentru manageri și pentru publicul care plătește câte 2 euro pe SMS. Chiar și Andronic recunoște că și el face donații, dar către o fundație și Catedrala Mântuirii Neamului, deci aproape face parte din publicul țintă.

Jurnalistul spune că, atunci când Mîndruță nu mai are idei, se uită în arhive, descoperă articole vechi din Scânteia anilor ’50 care atacau clerul cu mânie proletară, și îl inspiră Silviu Brucan, fost mentor stalinist. Apoi Mîndruță ajunge să privească o catedrală din București și pare că are o revelație mistică. Andronic notează că influencerul se întreabă, cu o suspiciune fină, dacă aurul de pe turlele catedralei și de pe veșmintele preoților ar fi doar o coincidență în raport cu un anumit partid, făcând aluzie la AUR.

„Lucian Mîndruță este un om recunoscut pentru pozițiile sale deloc creștine. Este un demn reprezentant al neomarxismului, deși are și latura capitalistă bine dezvoltată! Altfel cum credeți că face bani? Ținând conferințe pe bugetele multinaționalelor! Dar pentru asta trebuie să fii amuzant și interesant pentru management și marea masă a celor care dau câte 2 euro pe SMS. Să fie clar, și eu dau, dar la o fundație și la Catedrala Mântuirii Neamului. Deci (aproape) sunt în publicul-țintă. Ce face Lucian Mîndruță când nu mai are idei? Scotocește în arhivă, dă peste Scânteia anilor ’50 unde scria cu mânie proletară împotriva popilor, Silviu Brucan, mentorul stalinist care l-a format de mic. Și i se aprinde beculețul. Care tot mic ai rămas… Se uită omul nostru la o catedrală (deloc întâmplător, din București, fix în inima Capitalei) și, brusc, este lovit de o revelație mistică. Pe un ton plin de suspiciune bovină (pardon, fină!) influencerul de serviciu se întreabă, frământat de grija națiunii, dacă nu cumva aurul de pe turlele Catedralei și de pe veșmintele preoților e o coincidență cam prea mare în raport cu „un anume partid similar vopsit”. Evident, bate apropouri adânci către AUR”, susține jurnalistul Dan Andronic.

Andronic spune că Lucică ar fi reușit să dea lovitura, să destrame un complot, iar că Dan Brown nu a văzut potențialul unui asemenea scenariu. Andronic notează că rețeta e simplă: Biserică, Credință și Politică, exact în Săptămâna Mare.

Jurnalistul susține că nu e vorba doar de asta și că, dacă privim mai departe, catedralele din Occident sunt pline de statui din aur masiv, nu doar aurite, așa cum e turla din București. În opinia lui Andronic, pentru cine are ochiul antrenat, arhitecții bizantini și constructorii spanioli sau italieni păreau să-l fi pregătit pe George Simion de 1.500 de ani. Andronic afirmă că, urmând această logică, care atrage rapid atenția celor gata să distribuie orice teorie care le confirmă fricile, se pot trage concluzii similare și despre restul clasei politice.

În opinia lui Andronic, cerul senin din luna mai pare o campanie electorală ascunsă pentru PNL. El susținea că liberalii încearcă să își crească popularitatea într-un mod ieftin, exact cum îi place lui Bolojan.

Andronic afirmă că roșul de la semafoare și roșiile din magazine ar fi, după părerea sa, forme de propagandă subtilă pentru PSD, controlate de Grindeanu. Jurnalistul spune că pădurile verzi ale țării susțin de mii de ani UDMR, pentru că, potrivit lui, maghiarii ar fi plantat primii brazi cu scop electoral, iar Kelemen Hunor știe ce face.

Andronic arătă că albastrul intens, asociat cu USR, are o semnificație religioasă, fiind culoarea Fecioarei Maria, ceea ce înseamnă, în opinia lui, că preoții ar face reclamă ascunsă pentru USR la sărbători, iar cerul însuși ar fi „de partea lor”. Andronic spune că Lucian ar putea să nu știe că, potrivit lui, Dominic Fritz poartă seara un cilici sub pijama, iar Oana Țoiu își face cruce cu limba din când în când, fără motiv aparent.