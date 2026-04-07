Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că orice penurie energetică poate deveni o problemă de securitate națională, chiar dacă România nu este direct dependentă de importurile din Iran.

Acesta a explicat că, deși România nu se alimentează suplimentar din această zonă, efectele unei eventuale crize se pot transmite indirect, prin mecanismele pieței globale.

Ministrul a arătat că o parte importantă din volumele mondiale de petrol tranzitează zone afectate de tensiuni, iar blocajele sau perturbările pot genera cerere suplimentară în alte state, ceea ce duce la creșteri de preț și presiuni inclusiv asupra României.

„Momentan nu suntem acolo. România nu se alimentează suplimentar față de ceea ce produce în țară din Iran. De asta și prețurile la combustibil au crescut mai puțin în România decât în alte țări, însă e un lucru foarte clar. E un principiu al vaselor comunicante. Prin acea strâmtoare treceau 25% din volumele de petrol ale lumii. Nu veneau în România, veneau în alte părți care acum cer, care acum solicită. Deci evident că se propagă problema asta și în țările care nu se alimentau direct din Iran”, a declarat Radu Miruță, marți seară la Digi24.

Radu Miruță a precizat că unul dintre avantajele României este capacitatea de producție internă. Acesta a explicat că între 40% și 50% din motorină este produsă și rafinată pe teritoriul național, ceea ce contribuie la atenuarea efectelor generate de eventuale perturbări externe.

Ministrul a subliniat că acesta este motivul pentru care creșterile de preț la combustibil au fost mai reduse în România comparativ cu alte state.

Totuși, el a avertizat că, în funcție de durata crizei, efectele ar putea ajunge și în România, chiar dacă impactul inițial este mai redus.

„Dar da, în funcție de cât de mult va dura, va ajunge valul acesta și în România. Să sperăm că sursa va fi rezolvată înainte ca destinația valului să ajungă și în România”, a mai precizat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării a declarat că România dispune de stocuri operaționale pentru benzină, motorină și alte hidrocarburi, precum și de rezerve de stat.

Potrivit acestuia, din informațiile discutate la nivel guvernamental, depozitele existente ar acoperi consumul pentru aproximativ 100 de zile, însă această informație urmează să fie confirmată oficial.

În același timp, Miruță a subliniat că stocurile destinate Armatei sunt separate și au un regim special.

„Pentru rezerva de stat e situație specială pentru că acolo noi avem carburanți pe care îi păstrăm pentru situații urâte, adică să folosească Armata”, a precizat Miruță.

Acesta a explicat că aceste rezerve sunt destinate exclusiv situațiilor critice și nu pot fi utilizate decât printr-o decizie specifică, în condițiile legii.

„Decizia se ia în funcție de momentul în care se ajunge la această lipsă. Din ceea ce am înțeles de la domnul ministru al Energiei, doar în aceste depozite România are cantități pentru vreo 100 de zile. Acumulate, dar este o informație pe care trebuie să o confirme. Asta s-a spus la o ședință cu vicepremierii. Evident că suntem interesați la Guvern ce se întâmplă cu această criză”, a subliniat el. „Există niște decizii foarte clare. Armata are stocurile puse deoparte. Imaginați-vă că n-ar avea niciun sens să se fi investit în autovehicule militare care la un moment dat să rămână fără combustibil”, a adăugat Miruță.

Radu Miruță a declarat că, în acest moment, nu există temeri privind o eventuală lipsă de combustibil în România. El a precizat că autoritățile monitorizează evoluția situației și că, pe termen mediu, nu există indicii privind apariția unei crize de aprovizionare.

„Evident că statul român, în funcție de situație, poate redecide absolut orice. Dar nu e sens să ajungi la stocurile Armatei și oricum, până s-ar ajunge acolo, ar fi alte probleme de rezolvat înainte”, a completat Miruță.

Ministrul a mai arătat că Guvernul a intervenit deja pentru a atenua impactul creșterii prețurilor și că speranța autorităților este ca sursa problemelor internaționale să fie rezolvată înainte ca efectele să ajungă puternic și în România.