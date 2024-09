Ion Țiriac a spus care este secretul din spatele vitalității sale impresionante. Potrivit explicațiilor oferite de el, miliardarul respectă cu sfințenie un singur obicei. Mai precis, fostul mare tenismen face o pauză de la mese între patru și șase ore pe zi.

De asemenea, el a amintit de momentul în care s-a lăsat de tenis, la 43 de ani. La momentul respectiv, el spune că a jurat să nu mai atingă niciodată o rachetă de tenis.

Miliardarul subliniază că a alergat „de trei ori mai mult decât Năstase” și „de șapte ori mai mult decât alții”. Astfel, spune el, s-a săturat.

„Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate.

Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis «jur să nu mai ating o rachetă de tenis», «jur să nu mai alerg».

Pentru că am alergat de trei ori mai mult decât Năstase, de șapte ori mai mult decât alții și am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”, a spus Ion Ţiriac în podcastul „Prietenii lui Ovidiu”.