Președintele României, Nicuşor Dan, a anunțat oficial că Dacian Cioloș va reprezenta România în competiția pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Declarația a fost făcută luni, cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei, eveniment desfășurat la Palatul Cotroceni.

”Faptul că avem o competiţie este un semn bun, un semn de democraţie, un semn de interes al statelor şi guvernelor membre, pentru viitorul francofoniei şi, în acest context, credem că apariţia unei noi candidaturi poate aduce o opţiune suplimentară şi mai ales poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizaţiei. Pentru toate aceste elemente, dar şi pentru rolul important pe care ţara noastră îl are în cadrul francofoniei, am plăcerea să vă anunţ că avem în vedere implicarea României în această competiţie, prin lansare oficială a unei candidaturi, candidatura domnului Dacian Cioloş fost prim-ministru şi fost comisar european pentru agricultură”, a spus şeful statului.

Conform președintelui, competiția actuală pentru funcția de secretar general implică doi candidați din Africa Centrală. România aduce astfel o perspectivă europeană și constructivă, cu scopul de a stimula dezbaterea despre viitorul Francofoniei și de a consolida poziția țării în cadrul organizației internaționale.

”Este o opţiune cu vocaţia de a uni, este o opţiune constructivă şi orientată spre viitor şi este momentul ca România să profileze mai puternic, ca naţiune decisă să ia parte prin contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, a menţionat preşedintele în discurs.

România este unul dintre principalii susținători ai Francofoniei instituționale, atât prin contribuții financiare, cât și prin programe dedicate tinerilor francofoni, elevilor și cercetătorilor. În ultimii ani, accentul s-a mutat către Francofonia academică și științifică, pregătind o nouă generație capabilă să răspundă provocărilor globale și să construiască societăți mai incluzive și pașnice.

Tema Zilei Internaționale a Francofoniei din acest an, centrată pe rolul noii generații, va fi reluată și la Sommet-ul Francofoniei 2026 din Cambodgia, unde șefii de stat și de guvern vor alege secretarul general pentru perioada 2027–2030.

Prin această candidatură, România își reafirmă angajamentul față de comunitatea francofonă internațională și dorința de a contribui la consolidarea rolului său în politica și dezvoltarea Francofoniei.