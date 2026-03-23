Mircea Badea, cunoscutul realizator TV cu o carieră de peste 20 de ani în televiziunea românească, atrage din nou atenția publicului – de această dată printr-un mesaj postat pe Instagram, în care își exprimă dezamăgirea față de direcția rețelei sociale și sugerează că s-ar putea retrage complet.

În postarea de pe rețeaua de socializare, Mircea Badea a descris Instagramul ca un spațiu dominat de „cretinisme, prostii și nimicuri”, criticând umorul superficial și conținutul fără substanță care predomină pe platformă. El a subliniat că răbdarea sa a ajuns la limită și că ia în considerare retragerea, dacă lucrurile nu se schimbă.

„Instagram pare să fi devenit locul unor cretinisme, unor prostii. În cel mai bun caz unor nimicuri. Umor de rigolă, râgâieli, buci, în principiu fleșcăite. Pe scurt, ceva rău. Iau în calcul să mă cam retrag de pe aici. Mai fac niște ultime încercări”, a declarat Mircea Badea.

Mircea Badea a dezvăluit că atât el, cât și fiul său, au fost ținta unor amenințări cu moartea venite din mediul online. Într-un videoclip pe YouTube, Mircea Badea a explicat motivele pentru care a decis să blocheze comentariile pe conturile sale de Twitter, YouTube și Instagram.

Realizatorul TV a observat o reacție coordonată și adesea ironică în mediul online, criticându-l pentru faptul că nu permite comentarii pe postările sale. Criticii au sugerat că această decizie ar demonstra o teamă de dezbatere.

Mircea Badea a explicat că blocarea comentariilor a fost necesară din cauza comportamentului agresiv al unor utilizatori, unii dintre aceștia ajungând să-i amenințe cu moartea atât pe el, cât și pe fiul său, care era foarte mic la momentul respectiv. Amenințările au inclus și indicarea precisă a domiciliului său.