Familia a transmis cu profundă tristețe că Chuck Norris s-a stins subit, în liniște, alături de cei apropiați, evidențiind că, dincolo de imaginea publică de legendă a filmelor de acțiune, a fost un sprijin esențial pentru cei dragi și o sursă de inspirație pentru milioane de oameni din întreaga lume, solicitând totodată respectarea intimității în aceste momente dificile.

„Cu inimile grele, familia noastră vă împărtășește vestea trecerii subite în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, petrecută ieri dimineață. Deși ne dorim să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familie și a plecat în pace. Pentru întreaga lume, el a fost un maestru al artelor marțiale, un actor și un simbol al puterii. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și inima familiei noastre. Și-a trăit viața cu credință, cu un scop precis și cu un devotament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat o amprentă de durată asupra atâtor vieți. Deși inimile ne sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am fost binecuvântați să le împărtășim cu el. Iubirea și sprijinul primite de la fanii din întreaga lume au însemnat enorm pentru el, iar familia noastră este cu adevărat recunoscătoare pentru acest lucru. Pentru el, nu ați fost doar fani, ați fost prietenii lui. Știm că mulți dintre voi ați auzit despre recenta sa spitalizare și suntem cu adevărat recunoscători pentru rugăciunile și sprijinul pe care i le-ați transmis. În timp ce deplângem această pierdere, vă rugăm cu amabilitate să respectați intimitatea familiei noastre în această perioadă. Vă mulțumim că l-ați iubit alături de noi.”, se arată în mesajul familiei.

Chuck Norris, fost campion mondial la karate, a fost internat într-o unitate medicală din Hawaii după ce a acuzat o stare de rău, potrivit publicației TMZ, citată de AFP. Informațiile disponibile indică faptul că incidentul ar fi avut loc în ultimele 24 de ore pe insula Kauai, fără a fi precizate circumstanțele exacte ale intervenției medicale, în timp ce reprezentanții actorului au evitat să ofere detalii suplimentare. Celebru pentru rolurile din filmele de acțiune ale anilor ’80, Norris a împlinit recent 86 de ani și a marcat momentul printr-un mesaj public transmis pe rețelele sociale.