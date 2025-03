Richard Norton, un nume emblematic în lumea filmului și a artelor marțiale, a părăsit această lume la vârsta de 75 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă în industria cinematografică și o amintire de neșters în rândul celor care l-au cunoscut.

Fost bodyguard de renume, coregraf de lupte și actor, Norton a fost un pilon al producțiilor din Hong Kong și Hollywood, aducându-și aportul la unele dintre cele mai iconice scene de acțiune ale vremii.

„Sunt amorțită și devastată, nu am cuvinte, am pierdut totul”, a scris ea în descriere, alături de o poză cu ea, Norton și Husky-ul lor. „Știu că există și va fi multă iubire și șoc că am pierdut acest om incredibil. Dragostea ❤️ vieții mele. Folosesc acest timp pentru a accepta pierderea mare pe care am suferit-o.”, scrie soția sa, Judy Green, pe Instagram.