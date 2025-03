Jack Lilley a colaborat cu Clint Eastwood la filmul „Rawhide”, jucând apoi și în seriale de succes precum „Blazing Saddles”, „Bonanza”, „Gunsmoke” și ”Căsuța din prerie”. Timp de cinci decenii, Jack Lilley a fost considerat unul dintre cei mai buni cascadori de la Hollywood.

Lilley suferea de Alzheimer de mai mulți ani. A murit la Motion Picture & Television Country House and Hospital din Woodland Hills, a declarat nepoata sa, Savanah Lilley, anunță Hollywood Reporter.

Jack Lilley a fost un apreciat cascador

Lilley a lucrat cu regizorul și producătorul Michael Landon la ”Bonanza” mai mulți ani, începând cu 1961, iar apoi acesta l-a cooptat și pentru proiectul ”Căsuța din prerie”, 1974.

Lilley a fost și un apreciat cascador, făcând cele mai spectaculoase cascadorii în western-urile anilor 70. Din 1981 până în 1983, Lilley a jucat și a fost coordonatorul cascadoriilor în filmul ”Father Murphy”, o continuare a serialului ”Căsuța din prerie”,

John Elwin Lilley s-a născut pe 15 august 1933, în Hughes Springs, Texas. Când avea 2 ani, familia sa s-a mutat în San Fernando Valley, iar tatăl său s-a angajat la studiourile de film. Prima slujbă a lui Lilley a fost cea de figurant, călărind într-unul dintre episoadele serialului TV ”Durango Kid”.

După ce a servit în Marina SUA în timpul războiului din Coreea, Lilley a revenit la cinematografie, jucând rolul unui gardian în filmul ”Omar Khayyam” (1957). Apoi a asigurat cascadoriile lui Guy Williams în serialul ”Zorro”.

A colaborat cu Clint Eastwood la mai multe filme

Primul rol important a fost în filmul ”Sudden Impact”, alături de Clint Eastwood și a colaborat din nou cu actorul devenit regizor în filmele

”Pink Cadillac” și ”Bronci Billy”.

De asemenea, a jucat într-o serie de alte producții de succes de pe marele ecran printre care ”The Man Who Shot Liberty Valance” (1962), „Cat Ballou” (1965), ”The Rounders„ (1965), ”Beau Geste” (1966), ”Support Your Local Sheriff!”, ”Three Amigos!„ (1986), ”A Walk in the Clouds” (1995), ”Planet of the Apes „(2001) și ”The Legend of Zorro” (2005).

În cei 50 de ani de activitate ca și cascador, Lilley a spus că cel mai grav a fost rănit când și-a spart nasul.