Wings Hauser, actor de renume cunoscut pentru interpretările sale intense și cariera sa impresionantă de aproape șase decenii, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. De-a lungul anilor, Hauser a dat viață unor personaje memorabile în filme și seriale apreciate, lucrând alături de unii dintre cei mai mari artiști ai industriei. Moștenirea sa artistică rămâne vie prin rolurile sale emblematice, dar și prin proiectele independente realizate împreună cu partenera sa de viață și creație, Cali Lili Hauser.

Decesul lui Wings Hauser a fost anunțat pe rețelele de socializare

Wings Hauser, actorul de caracter renumit pentru interpretările sale memorabile din filme precum Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling, Vice Squad și Tough Guys Don’t Dance, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani.

Decesul său, survenit în weekend, a fost anunțat miercuri pe pagina de Facebook a studioului independent de film și muzică pe care îl administra împreună cu soția sa, Cali. Alte detalii despre circumstanțele morții sale nu au fost făcute publice.

Printre cei care îi supraviețuiesc se numără și fiul său, actorul Cole Hauser, cunoscut pentru rolul său ca Rip Wheeler în popularul serial Yellowstone.

Rolul care i-a adus celebritatea

Wings Hauser a cunoscut faima în 1982, când a interpretat un proxenet psihopat pe nume Ramrod în thrillerul Vice Squad, produs de Avco Embassy Pictures.

Filmul a fost regizat de Gary Sherman, cunoscut pentru producțiile sale din genul horror. Pe lângă rolul său remarcabil, Hauser a contribuit și la coloana sonoră a peliculei, interpretând melodia Neon Slime.

Doi ani mai târziu, a fost distribuit într-un alt rol complex, interpretând un ofițer rasist al armatei americane în A Soldier’s Story (1984), sub regia lui Norman Jewison.

În 1986, a jucat un dealer de cocaină în Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling, alături de Richard Pryor. În 1987, a fost protagonist în Tough Guys Don’t Dance, un film scris și regizat de Norman Mailer, pentru care a fost nominalizat la Independent Spirit Awards.

Începuturile carierei sale actoricești

Primul său rol important a fost în serialul de televiziune The Young and the Restless, unde a interpretat personajul Greg Foster începând cu anul 1977. A făcut parte din distribuția telenovelei timp de trei sezoane, revenind pentru câteva episoade și în 2010.

Pe parcursul carierei sale, Wings Hauser a avut numeroase apariții în producții de televiziune. A jucat în serialul China Beach (1990-1991), unde a interpretat rolul locotenent-colonelului Miller, dar și în sitcomul Roseanne (1992-1993), în rolul vecinului familiei Conners, Ty Tilden.

Între 1994 și 1996, a fost vânătorul de recompense J. Jay Jones în Beverly Hills, 90210.

Tinerețea și începuturile în actorie

Gerald Dwight Hauser s-a născut la Hollywood pe 12 decembrie 1947. Tatăl său, Dwight Hauser, a fost actor și scenarist, cunoscut pentru drama radiofonică The Whistler.

Din cauza perioadei de blacklistare de la Hollywood, familia sa a trecut prin dificultăți. Mama sa, Geraldine, era fiica scriitorului Tom Thienes, autor al volumului de poezii Whimseys, publicat în anii 1920.

Înainte de a se dedica actoriei, Wings Hauser a jucat fotbal american la liceul Thousand Oaks High School și la Northridge Military Academy. Porecla sa, „Wings”, provine de la poziția de wingback pe terenul de fotbal.

A debutat pe marele ecran în filmul de război First to Fight (1967). Însă anii ’70 au fost dificili pentru el. A trăit o perioadă fără adăpost, locuind într-un garaj abandonat din Los Angeles împreună cu fiica sa, Bright.

În 1975, a reușit să-și schimbe viața, obținând un rol într-un episod din serialul Cannon, difuzat de CBS. Tot atunci a lansat un album de muzică country-pop intitulat Your Love Keeps Me Off the Streets, sub numele de scenă Wings Livinryte.

Cariera cinematografică și regizorală

La sfârșitul anilor ’70, actorul a obținut roluri în seriale precum Baretta și Emergency! și a apărut în filmul Who’ll Stop the Rain (1978), regizat de Karel Reisz, alături de Nick Nolte.

Un moment important în cariera sa a fost contribuția la povestea filmului Uncommon Valor (1983). Inspirat de experiențele unui prieten care luptase în Vietnam, a creat scenariul filmului regizat de Ted Kotcheff, cu Gene Hackman, Patrick Swayze și Robert Stack în distribuție.

În anii ’90, Hauser a regizat mai multe filme, printre care Coldfire (1990), The Art of Dying (1991) și Skins (1994). A jucat alături de Adam West în serialul The Last Precinct (1986) și a fost protagonistul serialului Lightning Force (1991-1992).

Filmografia sa cuprinde și apariții în Wilding (1990), Beastmaster 2: Through the Portal of Time (1991), The Insider (1999) al lui Michael Mann, dar și în Rubber (2010). A avut roluri episodice în seriale precum The Fall Guy, Hunter, Airwolf, Murder, She Wrote, The Young Riders, Monk, Rizzoli & Isles și Criminal Minds.