Pe 19 martie 2013, lumea teatrului și a cinematografiei românești a pierdut una dintre cele mai distinse actrițe, Irina Petrescu. Cu un farmec aparte și un talent de neegalat, a marcat generații întregi prin rolurile sale memorabile.

Deși Hollywood-ul i-a oferit ocazia unei cariere internaționale, a ales să rămână în România, dedicându-se scenei și filmului autohton. Viața sa sentimentală a fost la fel de intensă ca și cariera, fiind legată de doi mari actori ai scenei românești: Adrian Pintea și Ștefan Iordache.

Născută la 19 iunie 1941, în București, Irina Petrescu provenea dintr-o familie respectabilă. Tatăl său era medic, iar mama sa a fost nevoită să-și schimbe destinul și să urmeze o școală de asistente pentru a susține familia.

Inițial, tânăra Irina visa să devină arhitect, însă desenul, necesar pentru admitere, i-a pus piedici. Familia a îndrumat-o către Filologie, specializarea Română-Franceză.

„La Arhitectură se cerea mult desen. Am picat examenul din cauză că am făcut prost retroversiunea. Pentru mine, fostă premiantă, a urmat un an umilitor. Părinţii mei, ca să mă consoleze, m-au luat într-o seară cu ei la restaurantul Continental. Şi pe lângă noi a trecut de câteva ori un domn cu barbă care, la un moment dat, a cerut permisiunea să vorbească cu tata.

Eu şi mama am crezut că este un fost pacient, dar, după ce domnul a plecat, tata ne-a spus că era regizor, că se numea Savel Stiopul şi că i-a cerut voie ca eu să dau nişte probe pentru un film. Am mers la studio, am făcut nişte fotografii pentru un film al cărui scenariu era scris de Marin Preda.

Filmul nu s-a mai făcut, dar Savel mi-a zis: «Te pregătesc eu. Trebuie să te prezinţi la admitere la Institut». M-am pregătit, am dat examen, dar nu am scris în dosar că aveam un unchi deţinut politic, că mama avusese o casă naţionalizată, că mai avuseseră nişte averi pe la ţară“, a spus Irina Petrescu într-un interviu acordat pentru Adevărul.