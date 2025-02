Alice Hirson a avut o carieră prolifică în televiziune, fiind cunoscută mai ales pentru interpretarea personajului Mavis Anderson în 26 de episoade din Dallas, între 1982 și 1988. Mavis Anderson era o prietenă apropiată și confidentă a lui Miss Ellie Ewing, interpretată de Barbara Bel Geddes.

Alice Hirson a avut apariții în numeroase seriale de televiziune de succes

Decesul a survenit din cauze naturale, vineri, la Motion Picture & Television Country House and Hospital din Woodland Hills, conform declarațiilor fiului său, David Hirson, pentru The Hollywood Reporter. Actrița era internată în această unitate medicală de un an.

Pe lângă acest rol iconic, Hirson a avut apariții în numeroase seriale de televiziune de succes, printre care The Edge of Night, Another World și spin-off-ul acestuia, Somerset. De asemenea, a jucat în telenovele populare precum One Life to Live și General Hospital.

Actrița a fost distribuită și în producții precum Home Fires, 7th Heaven și Loving. Un alt rol memorabil a fost cel al mamei comediantei Ellen DeGeneres în sitcomul Ellen, difuzat de ABC.

Pe marele ecran, Hirson a apărut în filme notabile precum Private Benjamin (1980) și Revenge of the Nerds (1984), demonstrându-și versatilitatea și talentul actoricesc.

Un nume respectat în industria divertismentului

Prin numeroasele sale roluri din televiziune și film, Alice Hirson și-a consolidat reputația ca o actriță talentată și apreciată.

Pe Instagram, vedeta General Hospital, Chris McKenna, i-a adus un omagiu. Acesta a subliniat că s-a stins „un suflet radiant și o legendă a zilei”.

Vedeta a mai spus că regretata actriță „și-a strălucit lumina asupra acestei lumi timp de 95 de ani glorioși”.

„Am pierdut un suflet radiant și o legendă a zilei”, a scris el. „Alice Hirson și-a strălucit lumina asupra acestei lumi timp de 95 de ani glorioși. Eu și familia mea am fost atât de binecuvântați să o avem în viața noastră, chiar dacă pentru scurt timp. O femeie de neuitat. Ultimele ei cuvinte au fost ‘E plăcut să ai un public’. Mulțumesc, Alice. Noapte bună, Alice. Legendă.”

Contribuția sa la industria divertismentului rămâne un punct de referință, iar aparițiile sale în producții celebre continuă să fie apreciate de fani din întreaga lume.