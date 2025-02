Lumea filmului din Coreea de Sud este în doliu după ce actrița Kim Sae-ron a fost găsită fără viață în apartamentul său din Seul. Autoritățile au confirmat decesul duminică, însă circumstanțele exacte rămân, deocamdată, necunoscute.

Tânăra de 24 de ani, considerată una dintre cele mai promițătoare actrițe ale generației sale, a avut o carieră impresionantă, dar și o perioadă dificilă în ultimii ani. Fanii și colegii săi din industrie sunt șocați de această pierdere neașteptată, iar anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili cauzele tragediei.

Descoperirea lui Kim Sae-ron și reacția poliției

Duminică, corpul neînsuflețit al actriței Kim Sae-ron a fost găsit în locuința sa din Seul. Poliția sud-coreeană a anunțat că investighează cauzele decesului, însă până în prezent nu au fost identificate elemente care să indice o moarte suspectă.

„A fost găsită moartă și nu există semne aparente de violență”, a declarat un oficial al poliției pentru AFP, potrivit Agerpres.

Un prieten al actriței, care trebuia să se întâlnească cu ea, a fost cel care a descoperit trupul său fără viață. Îngrijorat de lipsa unui răspuns din partea acesteia, a decis să meargă acasă la Kim, unde a realizat tragedia și a alertat imediat autoritățile.

O carieră promițătoare afectată de un scandal

Kim Sae-ron, în vârstă de 24 de ani, a fost considerată una dintre cele mai talentate actrițe ale generației sale. Și-a început cariera la o vârstă fragedă și a atras atenția datorită talentului său deosebit.

A devenit cunoscută internațional prin rolul din filmul „The Man from Nowhere” (2010), unde a interpretat o fetiță răpită, salvată de un fost agent al forțelor speciale. Interpretarea sa i-a adus numeroase aprecieri, fiind recompensată cu premiul pentru revelația feminină a anului la una dintre cele mai prestigioase gale de premiere din Coreea de Sud.

De-a lungul anilor, Kim a demonstrat o versatilitate remarcabilă, interpretând o varietate de roluri complexe, atât în filme, cât și în seriale. Ultima sa apariție notabilă a fost în producția Netflix „Bloodhounds”, unde și-a reafirmat talentul.

În 2022, însă, cariera sa a fost serios afectată de un incident rutier. Actrița a fost prinsă conducând sub influența alcoolului, ceea ce i-a adus critici dure și i-a pătat reputația. După acest scandal, a întâmpinat dificultăți în obținerea unor noi roluri, iar aparițiile sale publice au devenit din ce în ce mai rare.

Investigațiile privind cauzele decesului continuă

Deși anchetatorii nu au găsit indicii care să sugereze o crimă, poliția continuă să investigheze circumstanțele morții actriței.

Autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea sa de sănătate din ultimele luni sau despre posibile probleme personale cu care s-ar fi confruntat.

Fanii și colegii de breaslă au reacționat cu șoc și tristețe la vestea morții sale. Rețelele sociale au fost inundate de mesaje de condoleanțe, mulți admiratori exprimându-și regretul pentru dispariția prematură a actriței.