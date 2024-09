Mircea Badea a explicat pe micul ecran de ce nu se simte bucuros că președintele României, Klaus Iohannis, a pierdut o casă din Sibiu, în urma unei decizii a Curții Supreme. Ba chiar a pierdut și un spațiu comercial, de pe urma căruia a câștigat 260.000 de euro.

Prezentatorul TV a reamintit tuturor că de 20 de ani luptă împotriva abuzurilor, dar chiar dacă a avut dreptate de multe ori, inclusiv în cazul unor politicieni precum Traian Băsescu și Klaus Iohannis, nu simte că această luptă i-a adus vreo satisfacție. De exemplu, încă din 2014, el a vorbit despre problema lui Klaus Iohannis cu această casă, iar mulți l-au criticat și insultat pentru asta.

Totuși, acum, când Curtea Supremă i-a dat dreptate, el nu simte nicio mulțumire. El crede că a avut dreptate tot timpul, dar nu a câștigat nimic din asta, doar a pierdut timp și a fost atacat pe nedrept. El observă și că aceiași oameni care îl criticau pe el pentru că vorbea împotriva lui Traian Băsescu și Klaus Iohannis acum îi critică pe acești politicieni.

„Din 2014 am vorbit despre această speță cu Klaus Iohannis. Cohorte de tâmpiți mă înjurau. A venit acum hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Am avut dreptate în tot ce am zis despre Traian Băsescu și despre Klaus Iohannis. Nu mi-a folosit la absolut nimic. Au trecut 20 de ani în care am avut dreptate și am suportat cohorte de mizerii. Sunt 20 de ani în care am avut dreptate milimetric în legătură cu aceștia doi.