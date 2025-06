Mihai Daraban, liderul Camerei de Comerț și Industrie a României, a tras un semnal de alarmă privind situația economiei private în cadrul emisiunii News Pass de la B1 TV.

Conform declarațiilor sale, cifrele oficiale arată o scădere a performanțelor companiilor din România, atât la nivelul cifrei de afaceri, cât și al profitabilității brute.

Datele analizate de CCIR indică o reducere a cifrei de afaceri de la 494 miliarde de lei în 2023 la 490 miliarde în anul următor. În același timp, profitul brut a scăzut de la 54,7 miliarde euro la 51,6 miliarde euro, un semn clar că tendința este negativă. În acest context, Daraban avertizează cu tărie că introducerea unor taxe suplimentare ar avea un efect devastator asupra mediului de afaceri, comparând această presiune fiscală cu o „pernă care sufocă”.

În opinia sa, este esențial să se acorde prioritate stimulării mediului privat și să se evite orice măsuri care să diminueze capacitatea firmelor de a funcționa eficient, mai ales într-un moment în care rezultatele financiare arată clar o tendință de scădere.

„Nu se mai poate. Noi am semnalat că trendul în mediul de business este descendent. Deci am avut în 2023 – 494 de miliarde cifră de afaceri, după un an – 490. Am avut 54,7 miliarde de euro profit brut, am ajuns la 51,6. Deci, iată că este un trend descendent. Unde să mai pui taxe? Când vezi că acest trend este descendent, îi pui taxe?

E ca perna pe față, dați-mi voie să spun. Îl sufoci pe mediul de business! Nu se mai poate, nu mai are grade de libertate, nu mai are unde să se miște. Dacă îi mai pui și taxe, l-ai omorât.”, a precizat Mihai Daraban.