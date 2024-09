Traian Băsescu, fost președinte al României, a dezvăluit recent detalii despre pensia sa și circumstanțele în care a pierdut indemnizația de fost șef de stat. Decizia de colaborare cu Securitatea a influențat semnificativ veniturile sale actuale.

Traian Băsescu a discutat despre venitul său exclusiv din pensia de stat, menționând că în prezent nu beneficiază de alte surse financiare.

„Am 55 de ani de muncă, din care 12 pe nave petroliere, cu grad de risc ridicat, cu grupa I și a II-a de muncă. N-am indemnizație de șef de stat. Eu am ieșit cu o pensie de 2.980 de lei în 2015.

De atunci s-a indexat an de an. Nu am nicio altă pensie. Voi primi începând cu februarie anul viitor o pensie de 1.500 de euro de la Parlamentul European. Nu am nici pensie de fost deputat și senator, nici pensie de fost primar, nici indemnizație de fost președinte,” a declarat Băsescu în cadrul unei emisiuni televizate.