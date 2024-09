Traian Băsescu a analizat deja candidații pentru funcția de președinte al României și și-a găsit un favorit. Din punctul lui de vedere, cel mai potrivit om pentru funcția de șef de stat este Nicolae Ciucă (PNL). Crede că are experiența necesară pentru a fi liderul statului.

În schimb, nu pare să-l agreeze deloc pe Marcel Ciolacu (PSD), despre care a spus că este „urmașul lui Ion Iliescu”.

Marcel Ciolacu încearcă să ne spună că el, dacă va ajunge președinte, va fi altfel decât Băsescu și decât Iohannis. Îi doresc să fie altfel, lucrurile trebuie să evolueze, el nu e continuatorul nici al meu… e al lui Ion Iliescu”, a spus el într-o intervenție TV la Realitatea PLUS .

Declarația sa a luat prin surprindere alegătorii. Românii nu se așteptau ca Nicolae Ciucă să fie favoritul său, mai ales că, din vară, acesta este prezentat în mediul online ca fiind „un poștaș în slujba țării”. Un site web, denumit astfel, conține numeroase atacuri la adresa sa. „Ciucă și valorile ipocriziei politice”, „Generalii de carton ai României: cum a distrus Ciucă armata cu politrucii săi” și „Nicolae Ciucă a fost generalul care voia să aducă dictatura militară sub pretextul pandemiei!” sunt câteva dintre titlurile articolelor care apar pe site-ul web „unpoștașînslujbațării.ro”.

Informațiile obținute de cei de la Digi24.ro ne duc către echipa de campanie a lui Mircea Geoană. Totuși, el a negat acuzațiile.

„Nu am apelat și nu voi apela niciodată, nici eu, nici echipa mea, la astfel de practici larg răspândite din păcate. Eu, însumi, am fost ținta unor astfel de campanii negative, plătite din banii publici, pe care partidele politice îi primesc sub formă de subvenții.

Eu și echipa mea de campanie suntem categoric împotriva unor practici de diseminare în spațiul public a unor informații false, menite a-i discredita pe competitorii mei electorali (…) Dacă voi ajunge președintele României îmi voi face o prioritate din lupta împotriva dezinformării din mediul online”, a spus Mircea Geoană în cadrul unei intervenții TV la Digi24.