Traian Băsescu, se declară nehotărât în privința participării la ceremonia de depunere a jurământului de către președintele, Nicușor Dan. Evenimentul urmează să aibă loc la Parlament, instituția care, potrivit lui Băsescu, l-a exclus simbolic din rândul foștilor șefi de stat printr-o decizie legislativă adoptată în 2021.

„Eu am un mare dubiu dacă să mă duc sau nu. Am confirmat că merg, dar asta ca să am toate opţiunile deschise. Mie, Parlamentul mi-a luat toate drepturile, deci nu mă recunoaşte ca fost preşedinte. Şi atunci, de ce să mă duc ca fost preşedinte, la un eveniment? Pentru că invitaţia am primit-o de la Parlament”, a declarat Băsescu într-un interviu acordat postului Digi24.