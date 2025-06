În legătură cu numirea judecătorului la Curtea Constituțională a României (CCR) din partea Președinției, Nicușor Dan a precizat că o va face în aproximativ o săptămână. Șeful statului a adăugat că formarea guvernului s-a încheiat în urmă cu două zile, iar din acel moment a trebuit să se ocupe de alte lucruri importante, inclusiv pregătirea vizitei de la Bruxelles.

Președintele României a spus că, pe lângă activitatea principală din ultimele zile – legată de deficitul bugetar și formarea guvernului – a avut și câteva întâlniri cu oameni din domeniul justiției. Aceste discuții vor continua, pentru că vrea să înțeleagă mai bine cum funcționează sistemul și cum poate acționa eficient și în limitele Constituției.

El a mai explicat că procedura de numire a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) ține de secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar președintele României nu are un rol activ în acest proces, în afară de a putea participa la ședințe.

În ce privește numirile la CCR, Nicușor Dan a spus că două dintre ele sunt decise de Parlament – câte una de fiecare Cameră. El a adăugat că numirea pe care o are de făcut din partea Președinției va avea loc într-o săptămână.

Nicușor Dan a comentat numirea lui Mihai Busuioc ca judecător la CCR, deși acesta nu a avut o funcție juridică. El a spus că în stat există un echilibru între Președinte, Parlament și Guvern, iar prin atribuțiile sale încearcă să contribuie la îmbunătățirea lucrurilor importante pentru societate.

A explicat că „optimizarea” înseamnă că atunci când deciziile sunt luate împreună cu alte instituții, nu poate hotărî singur. De aceea, trebuie să stabilească priorități. Una dintre aceste priorități a fost formarea unei majorități stabile, care să asigure stabilitate financiară și încredere pentru oameni.

În legătură cu reforma în justiție, pe care a promis-o în campanie, Nicușor Dan a făcut o comparație cu experiența sa ca primar al Capitalei. A spus că atunci a promis echilibrarea financiară a Primăriei și modernizarea a 50 de kilometri de conducte pe an, dar a fost nevoie de un an și jumătate pentru a pune finanțele în ordine și de trei ani ca să ajungă la ritmul promis.

Potrivit lui, justiția este un sistem complex, cu reguli și relații deja formate, iar președintele are anumite puteri, dar nu poate schimba lucrurile peste noapte. A spus că va investi multă energie în această direcție, dar schimbările vor necesita timp.

„Optimizare înseamnă că pe anumite decizii care sunt comune, decizia nu e exclusiv la tine. Şi atunci trebuie să prioritizezi. O prioritate a fost o majoritate solidă, care să dea stabilitate financiară şi încredere românilor.

Când am candidat la primăria Capitalei, am spus că o să echilibrăm financiar Primăria şi că o să facem 50 de kilometri de conductă pe an. A durat un an şi jumătate să echilibrăm financiar şi trei ani să ajungem să facem 50 de kilometri.

Este un ecosistem în care preşedintele are anumite atribuţii pe care şi le poate manifesta în timp şi poate să ducă, să influenţeze direcţia pe care acest ecosistem o ia şi vă asigur că partea importantă din energia mea va fi acolo. Dar este un ecosistem cu nişte legi, cu nişte relaţii interpersonale care s-au creat.

Nu poţi să schimbi direcţia în care el merge. Nu e ceva ce chiar un preşedinte poate să facă în câteva zile”, a explicat Nicușor Dan.