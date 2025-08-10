Tema pensiilor speciale a fost în centrul discuției dintre sociologul Gelu Duminică și jurnaliștiii „În fața ta” de la Digi24. Sociologul a subliniat că problema nu ține de discriminare, ci de lipsa echilibrului în modul de acordare.

În prezent, diferențele dintre aceste pensii și cele obișnuite sunt uriașe, iar acest lucru trebuie corectat. El a explicat că există situații în care pensiile speciale sunt justificate, dar și numeroase cazuri în care avantajele sunt acordate nedrept.

În opinia sa, un tratament preferențial este logic pentru anumite profesii care implică riscuri mari, cum ar fi polițiștii ce își pun viața în pericol.

„Discriminatoriu înseamnă tratament diferit în situație similară. Și da, nu le văd discriminatorii, ci le văd disproporționate. De înțeles ca unele tagme profesionale, unele meserii din cetate, uite, care lucrează pentru binele publici, care își pun viața în pericol, securitatea personală, care decid, cum să spun, binele de rău, al căror impact în societate este major, este de înțeles să fie tratate diferit. Adică este de înțeles ca un polițist, spre exemplu, să iasă mai devreme la pensie și să aibă o pensie mai bună(…) Sigur că eu am pace socială datorită ție. Minunat, tu ești cel care asigură ordinea publică, pacea socială, habar n-am, da, uneori cu prețul familiei tale, pot înțelege asta”, a spus el.

Gelu Duminică a punctat faptul că nu toți angajații dintr-un domeniu periculos își asumă aceleași riscuri. El a făcut o distincție clară între polițiștii aflați în misiuni riscante și cei care au atribuții mai simple.

„Eu înțeleg chestia asta pentru omul ăla care se pune în pericol, da, și care nu are viață personală, care, cum să spun, își expune familia. Eu înțeleg, mă, dar pentru ăla care, habar n-am, face educație rutieră în școli, nu e același lucru”, a afirmat sociologul.

Acesta a atras atenția asupra disproporțiilor flagrante în cuantumurile pensiilor speciale. Potrivit lui, diferența dintre cea mai mică și cea mai mare pensie poate ajunge chiar la raportul de 1 la 15.

„Adică de acord să primești mai mult și să ai o viață OK. (…) Însă când cuatumul este de 15/1, adică prostimea, ca să continui metafora, primește 1, restul primește 15. E ciudat, adică e prea mult. Undeva trebuie să existe o chestiune care ține de echitate, de echilibru”, a adăugat acesta.

În continuarea interviului, Gelu Duminică a subliniat că nu susține eliminarea completă a pensiilor speciale, ci modificarea lor pentru a deveni mai echitabile.

„Diferențele sunt mult prea mari, mult prea mari și astea trebuie corectate, că, de fapt, ceea ce se propune acum nu este neapărat o renunțare la pensiile speciale, ci o corectare a cuantumurilor și a condițiilor”, a explicat el.

El a oferit exemplul polițiștilor și magistraților, afirmând că nu toți ar trebui să aibă dreptul de a se pensiona la vârste foarte mici.

„Da, adică nu toți polițiștii – ca să continui exemplul de mai devreme – să primească dreptul de a ieși la 48 de ani la pensie. Nu toți, ci în anumite condiții poți ieși mai devreme, dar nu toți judecătorii să poată să aibă știu eu ce pensie”, a subliniat sociologul.

Potrivit acestuia, sistemul actual creează tensiuni sociale și nemulțumiri în rândul populației. Corectarea diferențelor și stabilirea unor criterii clare pentru acordarea acestor beneficii ar fi, în opinia lui, pașii necesari pentru restabilirea echității.