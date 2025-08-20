Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, a fost surprinsă de paparazzi de la MediaFLUX.ro într-o ipostază inedită: alături de nepoții ei, făcând cumpărături pentru noul an școlar. Fosta primă doamnă și-a mobilizat cei trei nepoți – copiii Elenei Băsescu – pentru o sesiune de shopping atent organizată.

Discretă, dar elegantă, Maria Băsescu a ieșit din supermarket cu pungile pline de rechizite, ajutată de o bonă filipineză. Cei mici nu i-au lăsat nicio grijă, ducând singuri cumpărăturile până la portbagaj. La final, fosta primă doamnă i-a răsfățat cu dulciuri și îmbrățișări călduroase, semn că organizarea rămâne punctul ei forte. Nepoții studiază la o școală privată și împărtășesc pasiunea mamei lor pentru echitație, fiind frecvent la clubul de călărie.

Elena Băsescu, fiica fostului președinte, are trei copii din fostul mariaj cu Bogdan Ionescu și dintr-o relație ulterioară. Primul lor copil, Sofia Anais, s-a născut pe 1 septembrie 2013, urmat de băiatul Traian, pe 31 ianuarie 2015. După divorțul dintre Elena și Bogdan, în 2018, fiica fostului președinte a adus pe lume o altă fetiță, Anastasia, din relația cu fostul ei iubit, Cătălin Tomată.

Cei trei copii ai Elenei Băsescu cresc într-un mediu familial activ și atent supravegheat de bunici, fiind deja obișnuiți cu ieșirile la școală și activitățile recreative, inclusiv echitația, sportul preferat al mamei lor.

Maria Băsescu mai are un al patrulea nepot, fiul fiicei sale mai mari, Ioana. La 10 ani, băiatul este deja un mic aventurier, pasionat de sporturi extreme precum schiul, snowboarding-ul, karting-ul și enduro, dar și de sporturile nautice. În plus, este înscris la un club de artă, demonstrând că interesele sale nu se limitează doar la activități sportive, ci și la dezvoltarea creativității.

Nepotul lui Traian Băsescu urmează, astfel, exemplul unui stil de viață activ și diversificat, bucurându-se de sprijinul bunicii sale și de atenția atentă a părinților.