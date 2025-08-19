Indemnizația socială pentru pensionari este un ajutor financiar acordat persoanelor vârstnice care au venituri mici, cu scopul de a le asigura un trai decent. Această sumă este oferită pensionarilor cu domiciliul în România, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază: pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș.

Condiția principală este ca venitul total cumulat din pensii și alte drepturi stabilite de sistemul public de pensii să fie sub un anumit plafon stabilit de autorități.

În anul 2024, plafonul pentru acordarea acestei indemnizații a fost stabilit la 1.281 lei. Astfel, orice pensionar care are un venit lunar total sub această sumă poate primi indemnizația socială, indiferent dacă a contribuit sau nu la sistemul public de pensii pe parcursul vieții active.

De exemplu, o persoană care nu a avut venituri din muncă sau care a lucrat doar ocazional, fără a realiza un stagiu complet de cotizare, poate beneficia de acest sprijin, pentru a-i fi asigurat un venit minim garantat.

Este important de precizat că această indemnizație nu reprezintă o pensie contributivă, ci este un ajutor social oferit de stat pentru a reduce riscul de sărăcie în rândul persoanelor vârstnice. Începând cu data de 1 septembrie 2024, toți pensionarii care îndeplinesc condițiile legale vor primi suma minimă garantată de 1.281 lei, chiar dacă, în urma recalculării pensiei, cuantumul acesteia este mai mic.

Pentru a beneficia de această indemnizație, persoanele interesate trebuie să depună o cerere la Casa Națională de Pensii Publice sau la casa teritorială de pensii corespunzătoare județului de domiciliu. Este recomandat ca solicitanții să se informeze în prealabil de pe site-ul oficial al instituției pentru a afla ce documente sunt necesare.

Autoritățile actualizează periodic cuantumul indemnizației sociale, în funcție de rata inflației și de politicile guvernamentale. Astfel, acest sprijin contribuie la menținerea puterii de cumpărare a pensionarilor și la susținerea unui trai minim decent. Procesul de aprobare a cererii poate dura câteva săptămâni, timp în care se verifică atent îndeplinirea tuturor condițiilor legale.