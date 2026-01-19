În mesajul său, Bogdan Glăvan pornește de la ideea că pensiile speciale nu ar avea cum să scadă sub pensiile contributive. El transmite că, în opinia lui, nu este nevoie de experți pentru a înțelege această diferență, fiind suficientă o minimă logică și o înțelegere de bază a lucrurilor.

Economistul sugerează că discuțiile publice pe această temă ajung, de multe ori, într-o zonă în care realitatea este ignorată sau prezentată într-o formă care nu mai are legătură cu datele concrete. În același timp, el lasă de înțeles că lipsa unei reacții ferme din partea instituțiilor ar fi un motiv pentru care astfel de situații se repetă.

„Nu e nevoie de experți ca să înțelegi că pensiile speciale nu au cum să scadă sub pensiile contributive. E nevoie doar să ai 8 clase și/sau un pic de bun-simț. Nu ar trebui să ne mire nimic. Am arătat cum în ultimii ani bugetele României au fost întocmite fraudulos și în mod fraudulos au fost votate în Parlament. A cercetat cineva ceva? Nimeni. Toată lumea mucles”, spune economistul într-o postare pe Facebook.

Bogdan Glăvan afirmă că, în ultimii ani, bugetele României ar fi fost întocmite fraudulos și că ar fi fost votate tot în acest mod în Parlament. El spune că, în ciuda gravității acestei acuzații, nu ar fi existat consecințe vizibile și nici anchete care să clarifice situația.

Totodată, acesta reclamă o stare generală de tăcere, sugerând că nimeni nu își asumă să verifice sau să sancționeze ceea ce el consideră nereguli majore. În interpretarea sa, reacția publică și instituțională ar fi fost aproape inexistentă, ceea ce ar fi permis ca aceleași practici să continue.

Un punct important din mesajul economistului este legat de felul în care a fost estimată încasarea TVA în bugetul din acest an. Bogdan Glăvan susține că estimarea ar fi fost „aberantă” și afirmă că s-a ajuns la o situație pe care o consideră greu de explicat logic.

Mai exact, el spune că, după majorarea cotelor de TVA, statul ar fi ajuns să susțină că va încasa mai puțini bani din TVA decât estimase inițial la începutul anului. În opinia lui, acest lucru arată că cifrele folosite la început ar fi fost artificiale și construite pe o bază falsă.

Din această perspectivă, economistul sugerează că nu doar prognoza ar fi fost greșită, ci că însăși legea bugetului ar fi fost construită pe o realitate denaturată. Iar asta, în viziunea lui, ar fi trebuit să declanșeze verificări serioase.

Bogdan Glăvan afirmă că nimeni nu ar fi cercetat aceste lucruri, nici la nivel instituțional, nici la nivel politic. El spune că nu a existat nicio anchetă reală și că lucrurile ar fi fost lăsate să treacă, deși ar fi vorba despre probleme majore, cu impact direct asupra economiei și asupra populației.