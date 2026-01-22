Datele recente publicate de Eurostat arată o ușoară creștere a ponderii datoriei guvernamentale în PIB atât în zona euro, cât și în întreaga Uniune Europeană în trimestrul al treilea din 2025. În zona euro, datoria guvernamentală a ajuns la 88,5% din PIB, față de 88,2% în trimestrul precedent, iar în UE s-a situat la 82,1%, de la 81,9%.

La nivelul statelor membre, Grecia continuă să înregistreze cea mai mare pondere a datoriei în PIB (aproape 150%), urmată de Italia, Franța, Belgia și Spania, toate cu valori peste 100%. La polul opus, cele mai mici niveluri se întâlnesc în Estonia, Luxemburg, Bulgaria și Danemarca. România se situează la mijloc, cu o datorie guvernamentală de 58,9% din PIB.

Comparativ cu trimestrul anterior, 11 state membre, printre care și România, au raportat creșteri ale ponderii datoriei în PIB. Cele mai semnificative majorări s-au înregistrat în Luxemburg și Bulgaria, dar și Franța, Lituania și România au înregistrat avansuri notabile. Față de aceeași perioadă a anului precedent, România a avut cea mai mare creștere anuală a datoriei în PIB, de 5,5 puncte procentuale.

În ceea ce privește deficitul guvernamental ajustat sezonier, zona euro a înregistrat o creștere de la 2,8% la 3,2% din PIB, iar UE în ansamblu de la 2,9% la 3,2%. România face excepție de la această tendință, raportând o reducere a deficitului de la 8,4% în trimestrul al doilea la 7,3% în trimestrul al treilea. Reduceri mai mari s-au consemnat doar în Polonia, Bulgaria și Lituania.

Aceste evoluții evidențiază o realitate complexă: în timp ce datoria guvernamentală continuă să crească, unele state, inclusiv România, reușesc să reducă deficitul, ceea ce poate fi un semnal pozitiv pentru echilibrul fiscal pe termen mediu.

Datoria guvernamentală reprezintă totalitatea obligațiilor financiare ale unui stat, rezultate din împrumuturi contractate sau garantate de stat, atât pe plan intern, cât și extern. Aceasta include atât creditele directe ale guvernului, cât și obligațiile asumate de entități private sau de stat care beneficiază de garanția statului. Indicatorul este esențial pentru evaluarea sănătății economice și este de obicei exprimat ca procent din Produsul Intern Brut (PIB).

Structura datoriei publice

Datoria directă: împrumuturile luate de guvern de la bănci, investitori sau alte instituții, adesea prin emisiuni de obligațiuni de stat.

Datoria garantată: obligațiile unor companii de stat sau alte entități pentru care statul oferă garanții de plată.

Statul poate obține fonduri prin vânzarea de titluri de stat, oferind investitorilor promisiunea de rambursare cu dobândă, sau prin credite de la instituții financiare internaționale și bănci.