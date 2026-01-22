Florin Barbu a afirmat că în țările din Mercosur sunt utilizate substanțe care nu mai sunt permise în Uniunea Europeană, atât în sectorul vegetal, cât și în cel zootehnic. Potrivit ministrului, acest lucru creează o competiție neloială și riscuri pentru consumatori.

“Cred că la nivelul Comisiei Europene există responsabilitate și cred că este momentul, așa cum am cerut din iulie 2025, împreună cu omologul meu francez, pentru acele clauze care să protejeze foarte clar fermierii și consumatorii din România și UE. La nivelul țărilor din Mercosur se utilizează substanțe pesticide din categoria 1 și 2, iar la nivelul UE acestea sunt interzise. Pe partea de creștere a animalelor se utilizează anumiți hormoni, interziși la nivelul UE. Fermierii români, pe partea de substanțe neonicotinoide, România are deja infringement pentru aceste substanțe. În Brazilia, aceste substanțe se utilizează”.

Ministrul Agriculturii a explicat că problema nu ține de lipsa capacității profesionale a laboratoarelor românești, ci de dotările tehnice necesare pentru identificarea substanțelor care nu sunt permise în UE.

“Avem laboratoate foarte bune. Nu avem acele chituri, acele markere care să identifice utilizarea acestor pesticide. Laboratoarele noastre sunt calibrate pe substanțele transpuse prin regulemante și directive ale UE.

Am cerut să ne asigure finanțare pentru a ne dota cu aceste chituri. Eforturile financiare sunt unele destul de mari”.

Potrivit lui Florin Barbu, fără aceste echipamente suplimentare, autoritățile române nu pot verifica eficient dacă produsele importate din Mercosur respectă standardele europene de siguranță alimentară.

Ministrul Agriculturii a mai susținut că acordul comercial cu Mercosur poate fi amendat astfel încât să includă garanții clare pentru securitatea alimentară și pentru protejarea fermierilor europeni.

“Am solicitat ca fiecare stat să poată licenția companiile care fac import din zona de Mercosur. Nu s-a luat în calcul nici acest lucru.

Am solicitat ca țările care vor să aducă produse din zona de Mercosur, care nu au grad de autosuficianță la nivel de stat să utilizeze aceste produse pe teritoriul statului care a solicitat importul, fără a mai face comerț intracomunitar”.

Declarațiile ministrului vin într-un context tensionat la nivel european, în care fermierii din mai multe state membre contestă acordul UE–Mercosur, invocând riscuri pentru agricultura europeană, securitatea alimentară și respectarea standardelor de producție impuse în Uniunea Europeană.