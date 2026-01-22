Moțiunea de cenzură a fost respinsă cu 165 de voturi pentru, 390 împotrivă și 10 abțineri. Inițiativa a aparținut Grupului politic Patrioți pentru Europa și a fost supusă votului prin apel nominal, conform procedurilor parlamentare.

Votul a avut loc după o dezbatere în plen desfășurată luni, 19 ianuarie, la care Comisia Europeană a fost reprezentată de comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič.

Moțiunea respinsă joi este a patra depusă în acest an împotriva Comisiei Europene, un număr fără precedent, în condițiile în care înainte de 2026 trecuseră peste zece ani de la ultima moțiune de acest tip.

Demersul a fost inițiat pe fondul nemulțumirilor legate de acordul comercial UE–Mercosur, aprobat de statele membre pe 9 ianuarie și semnat oficial pe 17 ianuarie, în Paraguay. Grupul Patrioți pentru Europa contestă impactul acestui acord asupra agriculturii europene și a pieței interne.

Potrivit Regulamentului de procedură al Parlamentului European, o moțiune de cenzură poate fi depusă de cel puțin o zecime dintre eurodeputați (72 în prezent) și poate fi adoptată doar cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor PE.

Dezbaterea de luni seară a fost marcată de diviziuni politice, participare redusă a eurodeputaților și de absența președintei Comisiei Europene. În locul acesteia, în plen a fost prezent comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič.

Eurodeputata Kinga Gál, din grupul Patrioți pentru Europa, una dintre inițiatoarele moțiunii, a criticat dur lipsa Ursulei von der Leyen din plen:

„este complet inacceptabil că Ursula von der Leyen nu este prezentă la dezbaterea de la ora asta. Asta arată dispreţ faţă de fermierii prezenţi la ora aceasta pe străzi.”

Aceasta a avertizat că acordul UE–Mercosur va avea consecințe grave pentru agricultură:

„Produse ieftine, slab reglementate, vor inunda piaţa europeană şi vor duce la concurenţă neloială. Au existat mai multe greşeli făcute de CE în ultimii ani şi asta provoacă o mare criză în agricultura europeană.”

Kinga Gál a concluzionat că acordul reprezintă „ultima lovitură” și a cerut plecarea Comisiei:

„noi, de la Patrioţi, şi miile de fermieri spunem destul cu trădarea agriculturii europene. Ursula von der Leyen şi Comisia ei trebuie să plece!”

Comisarul european Maroš Šefčovič a apărat acordul comercial, invocând contextul geopolitic global:

„Ne confruntăm cu posibilitatea unor tarife suplimentare din partea cealaltă a Atlanticului. Acest acord trimite un mesaj: vrem beneficiu reciproc, nu doar ca o parte să câştige. Vrem multilateralism, nu unilateralism.”

El a susținut că Executivul european a introdus măsuri suplimentare pentru protejarea sectoarelor sensibile și a menționat existența unei plase de siguranță financiare:

„Acordul Mercosur este o afacere bună pentru Europa, care ne va consolida poziţia la nivel mondial.”

Jeroen Lenaers, din grupul PPE, a ironizat inițiativa extremei drepte, afirmând că „110 membri din extrema dreaptă au semnat această moţiune, dar dacă mă uit în sală, nu a fost suficient pentru ca ei să-şi schimbe planurile pentru cină”.

Din partea grupului S&D, Kathleen Van Brempt a susținut cooperarea cu statele Mercosur:

„suntem pentru cooperarea cu ţările Mercosur pentru că aceste parteneriate ne fac să fim mai puternici”, adăugând că grupul său va vota împotriva moțiunii „pentru că este momentul să arătăm că suntem uniţi”.

Marie Toussaint, din grupul Verzilor, a catalogat moțiunea drept „o parodie de rezistenţă”, dar a criticat în același timp acordul UE–Mercosur:

„Acordul cu Mercosur este incompatibil cu obiectivele climatice ale UE. Este un acord prost, care nu va rezolva nimic.”

Jean-Paul Garraud, din grupul Patrioți pentru Europa, a susținut că Ursula von der Leyen „a semnat zâmbind condamnarea la moarte a agriculturii europene”.

Din grupul Stângii, Manon Aubry a calificat acordul drept „cel mai prost acord semnat vreodată de UE” și a acuzat Comisia că „practic călcaţi democraţia în picioare”.

În final, eurodeputata Ewa Zajaczkowska-Hernik, din grupul Europa Națiunilor Suverane, a afirmat că executivul UE „i-a minţit pe fermieri şi pe consumatori” și a lansat atacuri extrem de dure la adresa președintei Comisiei.