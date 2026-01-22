Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, atrage atenția asupra diferenței dintre deficitul bugetar prezentat pe cash și cel calculat conform metodologiei ESA, utilizată de Comisia Europeană pentru evaluarea României. Câciu critică comparațiile eronate dintre deficitul ESA din 2024 și cel cash din 2025, catalogând această abordare drept „analfabetism bugetar”.

Câciu identifică patru categorii principale de cheltuieli care nu sunt vizibile în execuția cash, dar care vor fi incluse în deficitul ESA:

Facturile de energie necontabilizate – Facturile restante pentru furnizorii de energie, estimate la aproximativ 8 miliarde lei, nu au fost incluse în rectificările bugetare ale Ministerelor Energiei și Muncii și se află în verificare la ANRE. Comisia Europeană le va lua însă în calcul, ceea ce va crește deficitul ESA cu circa 0,4% din PIB. Costul refinanțărilor anticipate – Preschimbarea titlurilor de stat cu dobânzi mici (2,5-3,5%) în altele pe termen lung, cu dobânzi mai mari (6,7-7,2%), generează cheltuieli suplimentare. Estimările indică un impact de aproximativ 0,5% din PIB, echivalent cu 10 miliarde lei. TVA nerestituită și amânări la plată – TVA-ul care nu a fost returnată poate adăuga 0,2% la deficitul ESA, cu posibilitatea unor ajustări dacă restituirile se fac la începutul anului. În cazul amânărilor la plată, impactul este semnificativ, aproximativ 0,5% din PIB, adică circa 10 miliarde lei.

Adrian Câciu consideră că prezentarea deficitului pe cash este mai degrabă „marketing” decât o imagine fidelă a realității. El explică că acesta include „retrospective pe sume” și ajustări pe baza reasezării proiectelor PNRR și de coeziune. Pentru a ilustra situația, Câciu folosește o metaforă: „povestea rabinului care a sfătuit omul să bage toate animalele în casă și apoi să le scoată pe rând să i se pară că are mai mult loc”.

Fostul ministru îi sfătuiește pe premierul Ilie Bolojan și pe alți membri ai guvernului să nu mai compare cifrele ESA din 2024 cu deficitul cash din 2025 și să aștepte datele oficiale ESA înainte de a declara succese bugetare.